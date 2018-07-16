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«Челка буфетчицы»: Ирину Шейк высмеяли в сети из-за нового имиджа
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«Челка буфетчицы»: Ирину Шейк высмеяли в сети из-за нового имиджа 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Очаровательная российская модель Ирина Шейк попала под настоящий град критических замечаний, когда появилась на вечеринке по случаю юбилея испанского издания журнала Vouge в новом образе. Интернет-пользователи не оценили по достоинству ни платье, ни укладку супруги Брэдли Купера.
Обычно Ирину Шейк поклонники превозносят до небес за ее простой и в тоже время элегантно-сексуальный стиль, дополненный природной красотой, которую она регулярно выгодно демонстрирует на публике. Однако на новых снимках в микроблоге супермодели она выглядит, мягко говоря, ниже своей обычной планки.
На торжественном светском мероприятии, организованном в честь 30-летия испанского издания журнала Vogue, красавица появилась в фиолетовом платье от Isabel Marant. Однако скромный наряд Ирины вместо оваций заслужил лишь множество разочарованных возгласов, ведь оригинальный фасон платья не только не подчеркнул достоинства фигуры знаменитости, но скорее сделал ее слишком массивной.
Не спасла положение и бьюти сторона облика, ведь укладка обычно шикарных каштановых волос Шейк выглядела довольно жалко. Неаккуратная рваная челка и «зализанные» назад пряди вместо элегантного шика (на который явно рассчитывали стилисты модели) выглядели «дешево и бледно», превратив Ирину в провинциальную гостью на светском рауте.
«Какая ужасная челка… Скорее бы отросла!» «Что за стиль доярки из Хацопетовки?!» «Оторвать руки ее парикмахеру!» «Да, к сожалению, платье совсем не очень и челка тоже как-то не так. Хотя Ирина красавица, но лук этот ей совсем не идет» «Оказывается даже Шейк можно изуродовать» «Ей не идет этот фасон… Выглядит просто огромной! Про челку вообще молчу» «Челка как у буфетчицы. Но моделям по-всякому приходится ходить» «Фасончик прям из 90-х! Яркий пример, как платье может испортить фигуру» «Ирина, ваша челка выглядит как — дефект», — писали в сети раздосадованные поклонники Шейк. Впрочем, конечно, нашлись и защитники, отметившие, что такой женщине идет буквально все! А ведь всего несколькими днями ранее весь мир с восторгом любовался фото Шейк в бикини, дружно завидуя «счастливчику Куперу».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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