Ирина Шейк в «платье училки» стала самой безвкусной звездой

Рядом с другими супермоделями она выглядела неказисто.

Похоже, прошли те времена, когда супермодель потрясала весь мир соблазнительными нарядами. Мы еще помним, как на модной премии The Fashion Awards она появилась в серебристо-белом платье от Versace. В этом наряде было все! И сексуальное декольте, и откровенный разрез на подоле, и длинный шлейф. А ее фееричное платье принцессы в Каннах в этом году? Но, видимо, все это осталось позади.

На прогулках мы все чаще видим Ирину в стильных, но очень простеньких платьях — и не отличить от обычной молодой мамочки. И это еще полбеды: в конце концов не будешь же наряжаться на короткий променад с ребенком или поход до ближайшего супермаркета. Но вот на последней модной вечеринке Vogue Anniversary Party Шейк окончательно разочаровала.

Супермодель появилась на красной дорожке в закрытом ярко-фиолетовом платье-миди очень странного фасона. Такой сложный крой, оказывается, может испортить даже модельную фигуру. Из-за отрезной линии талии и присборенной юбки казалось, что у Шейк есть вполне внушительный животик. А объемные плечи в сочетании с гладкой прической делали фигуру звезды совершенно непропорциоальной.

К тому же, наряд, кажется, был тесноват Шейк в груди. Во-первых под ним четко выделялось нижнее белье. Ну, а во-вторых, на бюсте модели платье откровенно «морщило».

Добавьте к этому полное отсутствие макияжа и «домашнюю» прическу — и поймете, почему выход Шейк на этом светском рауте обернулся полным провалом.

Между прочим, звездные коллеги Ирины — Карли Клосс и Бар Рафаэлли выглядели не в пример интереснее. Первая в буквальном смысле блистала в серебристом платье-пиджаке прямого

Карли Клосс. Больше звездных гостей — по стрелке.

Бар Рафаэли

Евгения Сильва

Малена Коста

Сесилия Гомес

Тереза Бака

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