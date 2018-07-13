«Куда смотрит Плющенко»: Рудковская появилась на публике в платье с разрезом до бедра

«А, куда смотрит Плющенко?» — задались вопросом верные почитатели Яны Рудковской , не оценившие смелый образ музыкального продюсера. При этом 43-летней супруге Олимпийского чемпиона есть чем блеснуть, светская львица предстала на дефиле в роскошном струящемся платье от от известного дизайнерского дома. Лиф наряда был украшен стразами, а длинная юбка из шифоновой ткани обнажала стройные ножки теледивы. Внимание поклонников привлек вырез платья, «до неприличия» оголяющий формы Яны Рудковской. Однако помимо критики, услышала светская львица и массу комплиментов.

«Шикарные ноги!», «Летящей походкой, как же красиво», «Невероятно женственно», «Потрясающее платье и как всегда сногсшибательная Яна!», «Ножки совсем худенькие! Не красиво! А возраст тут не причем! И у 17-летних бывают такие целлюлитные», «Как всегда восхитительно безупречно», — отметили поклонники.

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Напомним, что супруг Яны Рудковской олимпийский чемпион Евгений Плющенко был вынужден отменить запланированные концерты, фигурист выступает в ледовом шоу, из-за полученной травмы. По словам спортсмена, он не может поворачивать шею.