Из американского Vogue уходят два редактора-ветерана

Команду Vogue US покидают исполнительный редактор моды Филлис Позник и директор моды Тони Гудман — об этом сообщает издание Business of Fashion. Позник занимала свою должность с 1987 года, Гудман — с 2000 года. Возможно, они продолжат сотрудничать с журналом как контрибьюторы — так поступает Грейс Коддингтон, которая ушла с поста креативного директора в 2016 году. Издательство Condé Nast пока не комментирует ситуацию.

Больше о редакторах американского Vogue читайте в нашем материале. А еще про них есть документальный фильм.