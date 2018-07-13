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Из американского Vogue уходят два редактора-ветерана
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Из американского Vogue уходят два редактора-ветерана 

The Blueprint 47 минут назад
Фото: The Blueprint
Команду Vogue US покидают исполнительный редактор моды Филлис Позник и директор моды Тони Гудман — об этом сообщает издание Business of Fashion. Позник занимала свою должность с 1987 года, Гудман — с 2000 года. Возможно, они продолжат сотрудничать с журналом как контрибьюторы — так поступает Грейс Коддингтон, которая ушла с поста креативного директора в 2016 году. Издательство Condé Nast пока не комментирует ситуацию.
Больше о редакторах американского Vogue читайте в нашем материале. А еще про них есть документальный фильм.
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