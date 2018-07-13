5 причин, почему кюлоты еще актуальны в 2018 

1.
Потому что Виктория Бэкхем носит кюлоты самым элегантным образом: с топом в полоску, бежевыми лодочками и крупными солнцезащитными очками.
2.
Джей Ло ходит в таких на съемки в телешоу и доказывает, что брюки кюлоты могут участвовать в создании выходного образа: певица подобрала к ним золотой топ, туфли на высоком каблуке и яркую помаду.
3.
Потому что с кюлотами круче всего смотрятся осенние ансамбли: вязаный свитер в стиле oversize и мюли на каблуке. Идеально!
4.
Потому что Зендая собрала нереальный лук из кожаного кроп-топа и кюлотов и выглядит на миллион. Лаконичная прическа и черные босоножки дополнили образ и расставили все точки над i.
5.
С кюлотами можно создать огромное различных комбинаций, которые выглядят очень стильно. Носите их с объемными свитерами, рубашками, пиджаками oversize и приталенными жакетами.