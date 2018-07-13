Ещё
5 причин, почему кюлоты еще актуальны в 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 причин, почему кюлоты еще актуальны в 2018 

SNCmedia.ru 2 часа назад
1.
Потому что Виктория Бэкхем носит кюлоты самым элегантным образом: с топом в полоску, бежевыми лодочками и крупными солнцезащитными очками.
2.
Джей Ло ходит в таких на съемки в телешоу и доказывает, что брюки кюлоты могут участвовать в создании выходного образа: певица подобрала к ним золотой топ, туфли на высоком каблуке и яркую помаду.
3.
Потому что с кюлотами круче всего смотрятся осенние ансамбли: вязаный свитер в стиле oversize и мюли на каблуке. Идеально!
4.
Потому что Зендая собрала нереальный лук из кожаного кроп-топа и кюлотов и выглядит на миллион. Лаконичная прическа и черные босоножки дополнили образ и расставили все точки над i.
5.
С кюлотами можно создать огромное различных комбинаций, которые выглядят очень стильно. Носите их с объемными свитерами, рубашками, пиджаками oversize и приталенными жакетами.
SNCmedia.ru: последние новости
Полный деним: создаем джинсовые тотал-луки To do list: какие принты забыть, а какие полюбить этим летом 3 летних наряда для дождливой погоды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс20
Располневшую Максакову сняли с мужчиной10
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет65
Глюк'Oza показала бесконечные ноги2
Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа3
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
12:56
Актёры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение