Не лучший выход Ирины Шейк: фото здесь 

Ирина Шейк (32) не раз украшала собой обложки Vogue по всему миру, и испанское издание не исключение. Поэтому она, конечно же, приехала в Мадрид, чтобы поздравить журнал с 30-летием.
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Для праздника она выбрала закрытое фиолетовое платье и босоножки в тон. Честно говоря, зря.
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А компанию Ирине составили Карли Клосс (25) и Бар Рафаэли (33).
https://www.instagram.com/p/BlKOrZunkLH/?hl=ru&taken-by=irinashayk
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-luchshij-vyhod-iriny-shejk-foto-zdes/