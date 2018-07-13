«Надо же, как похожи!»: Наталью Водянову перепутали с Викторией Бекхэм

Популярная российская модель Наталья Водянова на днях поделилась в своем микроблоге очередным снимком, который поклонники знаменитой красавицы выделили на фоне прочих публикаций. Причиной такого внимания послужило мнимое сходство между Натальей и Викторией Бекхэм , которое было обнаружено некоторыми интернет-пользователями.

Наталья Водянова успевает все и везде. Кажется, еще пару дней назад звезда подиумов блистала на показах в Париже, как вдруг ее новые снимки снова радуют глаза россиян знакомыми местами родной столицы. Впрочем, одна из последних фотографий Натальи всерьез озадачила многих ее подписчиков, которые не сразу признали своего кумира, перепутав ее с другой известной красавицей из мира моды — Викторией Бекхэм.

На снимке Водянова говорит по телефону, прогуливаясь с сыном по центру Москвы. На ней красуется светлый костюм, состоящий из длинных широких брюк и легкого плаща с длинным рукавом. Сумка-корзина на руке, зачесанные в хвост волосы и темные очки дополнили уличный стиль звездной модели. Они же, видимо, и сделали ее похожей на супругу Дэвида Бекхэма , которая часто укладывает волосы именно так, а с темными очками растется крайне редко.

«С первого взгляда подумала — что у меня Бэкхэм делает в ленте?» «Да это же Виктория» «Это Виктория Бэкхэм? Надо было звать ее на чай» «Очень на Викторию Бекхэм здесь похожи…» «Надо же, как похожи тут!» «Очень похожа на Викторию Бекхэм. Это не она случайно?» Отметим, что несмотря на явное преувеличение в сравнении Виктории и Натальи, кое-что все-таки объединяет двух таких разных красавиц. Обе женщины являются многодетными матерями и при этом обладают невероятно стройной и изящной фигурой, глядя на которую с трудом удается поверить даже в одну беременность.