Раф Симонс выпустил футболки с кадрами фильма «Я Кристина»

Одним из главных референсов коллекции осень-зима 2018 Raf Simons был немецкий фильм «Я Кристина» (Christiane F. — Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) про немецких подростков в Берлине семидесятых и ситуацию с наркотиками. Этой же теме была посвящена кампания бренда. А теперь Раф Симонс выпустил капсульную коллекецию футболок — уже не по мотивам, а в непосредственной коллаборации с правообладателями фильма: на футболках, толстовках, джинсах и сумках напечатаны кадры из него. Купить коллекцию уже можно на сайте Raf Simons.