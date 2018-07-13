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Раф Симонс выпустил футболки с кадрами фильма «Я Кристина»
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Раф Симонс выпустил футболки с кадрами фильма «Я Кристина» 

The Blueprint 46 минут назад
Фото: The Blueprint
Одним из главных референсов коллекции осень-зима 2018 Raf Simons был немецкий фильм «Я Кристина» (Christiane F. — Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) про немецких подростков в Берлине семидесятых и ситуацию с наркотиками. Этой же теме была посвящена кампания бренда. А теперь Раф Симонс выпустил капсульную коллекецию футболок — уже не по мотивам, а в непосредственной коллаборации с правообладателями фильма: на футболках, толстовках, джинсах и сумках напечатаны кадры из него. Купить коллекцию уже можно на сайте Raf Simons.
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