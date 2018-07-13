Все бикини Эмили Ратаковски

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Эмили Ратаковски учит эффектно раздеваться 

Рамблер 2 часа назад
Известная модель не устает притягивать взгляды миллионов людей.
1/19  Листайте фотогалерею.
Фото:
2/19  Модель знает, как подчеркнуть плюсы собственной фигуры.
Фото:
3/19  И всегда старается запечатлеть хороший момент.
Фото:
4/19  Выбирает удачный ракурс.
Фото:
5/19  Дразнит взглядом и не только.
Фото:
6/19  Позировать девушка любит, пожалуй, больше всего на свете.
Фото:
7/19  И у нее это отлично получается.
Фото:
8/19  В соцсетях Ратаковски часто появляются провокационные снимки.
Фото:
9/19  У модели есть собственный бренд купальников.
Фото:
10/19  Новые модели она также регулярно рекламирует, публикуя фотографии.
Фото:
11/19  Монохром.
Фото:
12/19  Фигура Эмили, безусловно, притягивает взгляды многих.
Фото:
13/19  Ратаковски любит демонстрировать свой подтянутый живот.
Фото:
14/19  И не только его.
Фото:
15/19  Наверняка у Эмили есть отдельная гардеробная только для купальников.
Фото:
16/19  На фото наряды модели практически никогда не повторяются.
Фото:
17/19  Выгодный ракурс.
Фото:
18/19  Купальник в тон столешнице.
Фото:
19/19  Неустаревающая классика - белое бикини.
Фото:
Известная модель Эмили Ратаковски не устает притягивать взгляды миллионов людей. Девушка страстно любит позировать в полуобнаженном виде и часто публикует пикантные снимки в своем аккаунте в Инстаграм. Подписчики часто пишут ей восторженные комментарии, что подстегивает звезду публиковать все новые кадры "с перчинкой".
Кстати, 27-летняя модель состоит в браке. Ратаковски вышла замуж в начале 2018 года за 31-летнего актера и продюссера Себастьяна Беар-МакКларда. Муж не только не ругает супругу за ее откровенные фотографии, которыми переполнена Сеть. Более того, он поддерживает ее во всех начинаниях, и когда у модели появилась своя линия купальников, он составил ей компанию в горячей фотосессии.
Лучшие снимки звезды — это фото, на которых Ратаковски умело демонстрирует свою фигуру в модных пляжных нарядах. В летнюю пору позаимствовать пару эффектных поз и идей для фешн-покупок можно, вдохновившись снимками фотомодели. Листайте нашу фотогалерею.
Женский форум8
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