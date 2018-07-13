Все бикини Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски учит эффектно раздеваться

Известная модель Эмили Ратаковски не устает притягивать взгляды миллионов людей. Девушка страстно любит позировать в полуобнаженном виде и часто публикует пикантные снимки в своем аккаунте в Инстаграм. Подписчики часто пишут ей восторженные комментарии, что подстегивает звезду публиковать все новые кадры "с перчинкой".

Кстати, 27-летняя модель состоит в браке. Ратаковски вышла замуж в начале 2018 года за 31-летнего актера и продюссера Себастьяна Беар-МакКларда. Муж не только не ругает супругу за ее откровенные фотографии, которыми переполнена Сеть. Более того, он поддерживает ее во всех начинаниях, и когда у модели появилась своя линия купальников, он составил ей компанию в горячей фотосессии.

Лучшие снимки звезды — это фото, на которых Ратаковски умело демонстрирует свою фигуру в модных пляжных нарядах. В летнюю пору позаимствовать пару эффектных поз и идей для фешн-покупок можно, вдохновившись снимками фотомодели. Листайте нашу фотогалерею.