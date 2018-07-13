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Dior представили коллекцию средств для создания «дьявольского» макияжа
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Dior представили коллекцию средств для создания «дьявольского» макияжа 

Fancy Journal 34 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Dior представил осенне-зимнюю коллекцию макияжа «Dior en Diable» («Dior и Дьявол»), вдохновленную дымчатым эффектом.
В коллекцию вошли как матовые, так и блестящие помады, хайлайтер трех оттенков, румяна, палетки теней для век, насыщенные карандаши для глаз, блески для губ и лаки для ногтей.
Глава косметической линии бренда Питер Филипс также показал пару ярких образов с использованием продуктов коллекции. Визажист сделал акцент на смешивании сразу нескольких оттенков теней, благодаря чему получается неповторимый эффект смоки айс. Кроме того, «Dior en Diable» идеально подойдет для создания дневного макияжа.
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