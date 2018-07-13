Dior представили коллекцию средств для создания «дьявольского» макияжа

Dior представил осенне-зимнюю коллекцию макияжа «Dior en Diable» («Dior и Дьявол»), вдохновленную дымчатым эффектом.

В коллекцию вошли как матовые, так и блестящие помады, хайлайтер трех оттенков, румяна, палетки теней для век, насыщенные карандаши для глаз, блески для губ и лаки для ногтей.

Глава косметической линии бренда Питер Филипс также показал пару ярких образов с использованием продуктов коллекции. Визажист сделал акцент на смешивании сразу нескольких оттенков теней, благодаря чему получается неповторимый эффект смоки айс. Кроме того, «Dior en Diable» идеально подойдет для создания дневного макияжа.