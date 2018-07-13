Кто такие современные инфлюенсеры, и почему за ними следит весь мир

Кто такие?

Современным миром правят социальные сети. Каждый день мы щедро раздаем «лайки» и подписываемся на профили с красивыми и вдохновляющими картинками. Вспомните, сколько времени вы проводите в Instagram. Двадцать минут во время завтрака, потом час по пути на работу, пару минут в перерыве и еще перед сном. А сколько раз у вас возникало желание купить, то, что на фото?

Лидеры мнений — это те, кто диктует современную моду во всем: от одежды до стиля жизни. Чаще всего это знаменитости и блогеры, которые тоже уже могут похвастаться звездным статусом. Среди последних самый яркий пример — Кьяра Ферраньи, в личном блоге которой уже более 13 миллионов подписчиков (а еще она — владелица весьма успешного интернет-магазина). Стоит девушке выложить фотографию в образе, как вещи ее бренда мгновенно раскупают. Поэтому неудивительно, что рекламных контрактов у нее не меньше, чем у звезды из А-листа.

Когда появились

Впрочем, инфлюенсеры — явление совершенно не новое. Помните как в начале нулевых все носили плюшевые костюмы Juicy Couture? Спасибо за это стоит сказать Пэрис Хилтон , сделавшей их одним из атрибутов «гламурной жизни». Розовый цвет и маленькая собачка, торчащая из сумки, шли в комплекте.

Не без Кардашьян

Сегодня же роль главных агентов влияния принадлежит клану Кардашьян-Дженнер. Благодаря им в моду вошли большие попы, контуринг и «увеличение губ при помощи карандаша за контур губ» (якобы совсем без участия филлеров, но мы-то знаем).

Все это сестры активно монетизируют. Несколько линий косметики под руководством Ким и Кайли, плюс бренд одежды KENDALL + KYLIE, который раскупается еще до наступления распродаж. Кстати, у каждой из сестер есть еще и собственное приложение, в котором они раскрывают свои «секреты»: от бьюти до отношений и секса. А недавно Forbes поместили Кайли Дженнер на обложку как самую молодую миллиардершу. Успех.

А еще кто?

К счастью, мир живет не одними Кардашьянами. Среди инфлюенсеров также можно назвать Рианну, Кэти Перри и еще ряд звезд, которые способны реально повлиять на поклонников. И дело не только в продажах. Зачастую звезды призывают своих фанатов поучаствовать в различных социальных и политических акциях — и да, это работает. Стоит вспомнить «Марш женщин» в США, собравший миллион участников. Большая часть успеха акции принадлежит знаменитостям, активно публиковавшим посты в социальных сетях.

Зачем это все?

А зачем нам нужны лидеры мнений? Прежде всего, это самый легкий путь узнать о существующих трендах. Зайдите на страничку Джиджи Хадид, и вы будете точно знать, как одеться «по моде» в следующем сезоне. Во-вторых, богатые и знаменитые — весьма неплохой способ для самомотивации: мол если «она» смогла добиться успеха, то почему бы это не сделать мне.