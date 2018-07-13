Обработка воротника платья с контрастным переходным кантом

Шаг 1 Выкроить детали воротника: верхнюю — из основной ткани, нижнюю — из отделочной ткани. Ширина припусков по отлету и шву втачивания воротника — 1,0-1,2 см. Продублировать обе детали воротника тонкой клеевой прокладкой.

Шаг 2 Срезать с припуска верхнего воротника по отлету 0,3 см.

Наложенные друг на друга обе детали воротника. Верхний воротник меньше по размеру чем нижний.

Шаг 3 Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Совместить центр воротника на обеих деталях. Сколоть булавками, формируя небольшую слабину на детали нижнего воротника.

Сметать воротники ручными косыми стежками со стороны верхнего воротника, припосаживая нижний воротник по отлету. В дальнейшем эта слабина на детали нижнего воротника потребуется для формирования канта.

Шаг 4 Сутюжить посадку на ширину 1,0 см от внешнего среза воротника. При этом утюгом необходимо работать с легким нажимом, переставляя его с места на место, чтобы не растянуть срез.

Воротник, подготовленный к обтачиванию.

Обтачать воротник по отлету шириной строчки 0,7 см. Шов прокладывать со стороны верхнего воротника (примечание: строчку всегда прокладывают со стороны меньшей детали).

Шаг 5 Удалить наметочную строчку. Припуски шва обтачивания разутюжить, воспользовавшись окорочком или утюжильной колодкой для воротника.

Разутюженный шов обтачивания по отлету воротника.

Высечь припуски на детали нижнего воротника до 0,2-0,3 см. На детали верхнего воротника оставить припуски 0,6-0,7 см. В местах скруглений припуски надсечь, не доходя до строчки на 0,1 см.

Шаг 6 Воротник вывернуть на лицевую сторону, расправить с помощью колышка. Выметать отделочный кант из нижнего воротника ручными косыми стежками.

Ширина отделочного канта 0,2 см. Приутюжить.

Вид воротника со стороны нижнего контрастного воротника. Воротник перегнуть пополам по средней линии и уравнять отлетные края. Проконтролировать симметричность формы воротника. Оснаровить воротник по нижнему срезу.

Проложить отделочную строчку по воротнику на 0,1 см от шва обтачивания или точно в шов обтачивания. Строчку прокладывать со стороны верхнего воротника. Нитки подобрать в тон верхнему и нижнему воротникам или полностью воспользоваться нитками контрастного цвета.

Обработанный воротник, готовый к втачиванию.

Шаг 7 Сложить платье вдвое, перегнув по средним линиям спинки и полочек. Уравнять углы бортов и срезы горловины. Оснаровить горловину и припуск подборта.

Проложить фиксирующую строчку по припуску шва втачивания воротника.

Наложить воротник нижней стороной на лицевую сторону горловины. Совместить края воротника с линиями полузаноса на полочках, а также центр воротника и среднюю линию спинки на кокетке. Уравнять срезы воротника и горловины и сколоть.

Отвернуть подборта на воротник. Вметать в горловину обе детали воротника одной строчкой, прихватывая детали подбортов.

Важно! Проконтролировать симметричность вметывания воротника. Контрольные точки: ширина борта, местоположение швов притачивания кокеток к полочкам, метки верхней точки плеча на кокетках, верхний край подборта, середина спинки. На правой и левой сторонах воротника эти точки должны четко совпадать.

Втачать воротник в горловину шириной шва 0,7-1,0 см. В углах воротника шов втачивания является продолжением шва обтачивания бортов. Строчку прокладывать со стороны воротника. Приутюжить шов втачивания на ребро.

Шаг 8 Подготовить обтачку для окантовывания припуска шва втачивания воротника. Это полоска ткани, выкроенная под углом 45 градусов к нити основы, шириной 3,0 см. Она может быть выкроена из основной или отделочной ткани, по желанию. Оттянуть обтачку утюгом, чтобы стабилизировать ее. Затем при необходимости оснаровить обтачку по ширине.

Наложить обтачку лицевой стороной на верхний воротник, уравнивая срезы. Наметать ее на участок шва втачивания воротника между подбортами. Притачать обтачку, стараясь попасть точно в шов втачивания воротника.

Заутюжить припуски шва втачивания воротника и обтачку на детали полочек и кокеток. Высечь припуски шва втачивания воротника до 0,6-0,7 см, надсечь в местах закруглений.

Шаг 9 Обогнуть припуск шва втачивания воротника обтачкой, заметать.

Подшить сгиб обтачки вручную потайными стежками. Подшить плечевой срез подборта к внутренней кокетке потайными стежками.

Шаг 10 Проложить отделочную строчку по бортам платья от отделочной строчки воротника до низа застежки аналогично отделочной строчке по воротнику. Строчку прокладывать со стороны полочек.

Выметать петли на правом борте платья по модели. Проложить закрепочную строчку по низу застежки.

Пришить пуговицы.

Дополнительным украшением могут стать пуговицы, обтянутые отделочной тканью.

Продолжение мастер-класса в следующей публикации.

Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова

У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.

В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram. Многие знают Лену, как давнюю пользовательницу сайта BurdaStyle.ru.

«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».