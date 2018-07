Парадный туалет: Стилист Маша Шустова

Вам может показаться это банальным, но, согласитесь, одно дело — звёзды кино, музыки и политики, а другое дело — люди, которые ходят с нами по одним улицам: давайте больше о них узнавать! Пионером, излившим нам душу, стала Маша Шустова — стилист, визажист, продюсер съёмок, коллекционер винтажа (который продает в своем инста-магазине @tspotvw)., Куда идём: Лекция про кино новой французской волны, — Винтажные рубашка и шорты — из нашего магазина @tspotvw. «Мартинсы» из мягкой кожи — местный обувной магазин «Весна»., Куда идём: Техно-вечеринка в «Подвале», — Винтажные джинсы Mustang — тоже из нашего магазина, как и куртка-бомбер производства завода «Комсомолка» (Made in USSR!). Портупея на ноги, которую я обожаю, — не только стильная штука, но и сделана с любовью руками моей подруги (@why_not39), что вдвойне приятно! Боди, при покупке которой я чувствовала в себе цыганщину, от Zara. Босоножки купила в «Балтийской галерее» в Гданьске. Цепочка — бренд Krylov девушки Ани, которая своими руками делает красивейшие украшения., Куда идём: Выставка «Опыт перехода» в новом пространстве ГЦСИ, — Рубашка-платье Line of Oslo, кажется, её отдала мне мама. Юбка Dries van Noten из московского Leform, которую любезно перешил мой любимый калининградский дизайнер Дима Кудрявцев: теперь она идеальна. Шляпа и кольца — Zara; кроссовки Superstar Adidas — незаменимая классика. Носки я купила в Турции, в пришкольном магазине, название которого, конечно, не запомнила. Очки — с дизайнерского маркета @bardakk_krd в Краснодаре., , Great things never come from comfort zone [Великие вещи никогда не приходят из зоны комфорта] — это то, что делает мою жизнь ярче и интересней., Такое положение гораздо выигрышнее, чем отсутствие действия. Когда-то я ушла из родительского дома и переехала в Москву, а потом жизнь в столице стала тоже комфортной и рутинной, поэтому я решила приехать обратно, поднабраться сил. Готовлюсь к следующему выходу!, Врать во благо можно, но себе — никогда., Я так поступаю со всеми сферами: от еды до любви. Поэтому предпочла отказаться от мяса и жить свободной жизнью без обременений., Смотреть страху в глаза и идти к нему напролом навстречу — это открывает новые возможности, о которых я никогда и не подозревала., Когда-то я боялась камеры, но так получилось, что желание работать в этой сфере невозможно было остановить, пришлось смотреть страху прямо в объектив. И получилось — Аллилуйя! Мы сработались., Внутренний голос — мой самый надёжный советчик., Мои «правила жизни» — фундаментальны и в то же время просты. Моё любимое: хочешь изменить мир, начни с себя. Обожаю действовать по этой траектории.

