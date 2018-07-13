Красавица Водянова показала ноги от ушей 

Корреспондент News.ru встретил Наталью и ее семейство в центре столицы. Манекенщица выглядела роскошно. В ярко-красном платье с экстремальным разрезом спереди и огромным цветком у шеи Водянова передвигалась по Москве подобно богине, а вслед ей раздавались вздохи восхищения. Мужчины — да и что лукавить! — женщины отметили, что наряд подчеркнул длинные ноги Водяновой и благородный оттенок кожи.
Модель деловито шла к машине, однако ее сосредоточенное лицо моментально озарялось улыбкой, когда она смотрела на своего возлюбленного — французского бизнесмена Антуана Арно, одетого в строгий костюм.
News.ru/Сергей Лантюхов
Модель Наталья Водянова с семьей
Пару сопровождали дети Натальи от первого брака с британским лордом Джастином Портманом — дочь Нева и сын Виктор. 12-летняя наследница Водяновой уже скоро догонит маму по росту, она такая же стройная и фотогеничная. Для выхода в свет Нева выбрала лаконичное синее платье и розовые лоферы из натуральной кожи. Виктор предпочел яркий look, скомбинировав вещи нежно-голубого и горчичного цветов. Все семейство выглядело очень стильно и гармонично.
Ранее News.ru писал о том, что у Натальи в Москве почетная миссия. Водянова и бывший игрок сборной Германии Филипп Лам, являющийся действующим чемпионом мира, вынесут кубок мира перед началом финального матча ЧМ-2018. Трофей будет в кофре, который изготовил Louis Vuitton. Французский модный дом в третий раз делает подобный кейс. Углы кофра обшиты натуральной воловьей кожей.