Ещё
Красавица Водянова показала ноги от ушей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красавица Водянова показала ноги от ушей 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Корреспондент News.ru встретил Наталью и ее семейство в центре столицы. Манекенщица выглядела роскошно. В ярко-красном платье с экстремальным разрезом спереди и огромным цветком у шеи Водянова передвигалась по Москве подобно богине, а вслед ей раздавались вздохи восхищения. Мужчины — да и что лукавить! — женщины отметили, что наряд подчеркнул длинные ноги Водяновой и благородный оттенок кожи.
Модель деловито шла к машине, однако ее сосредоточенное лицо моментально озарялось улыбкой, когда она смотрела на своего возлюбленного — французского бизнесмена Антуана Арно, одетого в строгий костюм.
News.ru/Сергей Лантюхов
Модель Наталья Водянова с семьей
Пару сопровождали дети Натальи от первого брака с британским лордом Джастином Портманом — дочь Нева и сын Виктор. 12-летняя наследница Водяновой уже скоро догонит маму по росту, она такая же стройная и фотогеничная. Для выхода в свет Нева выбрала лаконичное синее платье и розовые лоферы из натуральной кожи. Виктор предпочел яркий look, скомбинировав вещи нежно-голубого и горчичного цветов. Все семейство выглядело очень стильно и гармонично.
Ранее News.ru писал о том, что у Натальи в Москве почетная миссия. Водянова и бывший игрок сборной Германии Филипп Лам, являющийся действующим чемпионом мира, вынесут кубок мира перед началом финального матча ЧМ-2018. Трофей будет в кофре, который изготовил Louis Vuitton. Французский модный дом в третий раз делает подобный кейс. Углы кофра обшиты натуральной воловьей кожей.
News.ru: последние новости
Дочь Кейт Миддлтон удивила дерзкой выходкой Маленький и ушастый: о чём говорит внешность человека Рецепт гаспачо с земляникой от шеф-повара
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'Oza показала соблазнительное фото в бикини17
Эмили Ратаковски учит эффектно раздеваться3
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет69
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно1
Модные тренды, вызывающие оторопь1
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актёры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение