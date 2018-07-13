Ещё
«На себе не экономит!»: Валерия в золотых туфлях сразила фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«На себе не экономит!»: Валерия в золотых туфлях сразила фанатов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
«На себе не экономит!» — отметили поклонники Валерии, пристально рассматривая новый снимок певицы. На фото артистка позирует в восхитительном платье, кокетливо оголив плечико. Оценили фанаты и насыщенный оттенок наряда, цвета сочной летней травы. Свой образ Валерия дополнила золотыми туфлями на шпильке, блеск которых затмил даже роскошное убранство зала, где за чашечкой послеобеденного чая восседала Валерия.
«И сколько же стоят такие туфельки?», «Туфли шикарные!», «Все очень богато и роскошно, но не для всех!», «Живут же люди», «Роскошная женщина!», «Валерия, Вам очень к лицу зеленый цвет. Выглядите просто потрясающе!», «Нашей зарплаты только на чашку кофе хватит», «Утонченная, а платье какое летнее», — отметили поклонники.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1821965109284552987_173623875"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
К слову, даже в отпуске Валерия не забывает о ежедневных тренировках, пробежке и йоге. Певица не позволяет себя выбиться из графика, и тренируется на свежем воздухе, делясь с поклонниками снимками в спортивных костюмах. Артистке удалось посадить на диету даже мужа Иосифа Пригожина, который благодаря стараниям Валерии похудел на два размера. дети певицы: 25-летняя Анна, 24-летний Арсений и 19-летний Артемий — уже давно живут отдельно от родителей, однако часто приезжают к маме в гости.
Teleprogramma.pro: последние новости
Клюкина была вынуждена продать вещи, чтобы обеспечить себя и возлюбленного Камилла Паркер-Боулз настраивает Джоли против Кейт Миддлтон Кругом принты: Яне Рудковской не удалось соблюсти чувство меры в выборе наряда
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все бикини Эмили Ратаковски7
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Модные тренды, вызывающие оторопь1
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно3
Глюк'Oza показала соблазнительное фото в бикини
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение