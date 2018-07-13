«На себе не экономит!»: Валерия в золотых туфлях сразила фанатов 

«На себе не экономит!» — отметили поклонники Валерии, пристально рассматривая новый снимок певицы. На фото артистка позирует в восхитительном платье, кокетливо оголив плечико. Оценили фанаты и насыщенный оттенок наряда, цвета сочной летней травы. Свой образ Валерия дополнила золотыми туфлями на шпильке, блеск которых затмил даже роскошное убранство зала, где за чашечкой послеобеденного чая восседала Валерия.
«И сколько же стоят такие туфельки?», «Туфли шикарные!», «Все очень богато и роскошно, но не для всех!», «Живут же люди», «Роскошная женщина!», «Валерия, Вам очень к лицу зеленый цвет. Выглядите просто потрясающе!», «Нашей зарплаты только на чашку кофе хватит», «Утонченная, а платье какое летнее», — отметили поклонники.
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К слову, даже в отпуске Валерия не забывает о ежедневных тренировках, пробежке и йоге. Певица не позволяет себя выбиться из графика, и тренируется на свежем воздухе, делясь с поклонниками снимками в спортивных костюмах. Артистке удалось посадить на диету даже мужа Иосифа Пригожина, который благодаря стараниям Валерии похудел на два размера. дети певицы: 25-летняя Анна, 24-летний Арсений и 19-летний Артемий — уже давно живут отдельно от родителей, однако часто приезжают к маме в гости.