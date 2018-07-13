«На себе не экономит!»: Валерия в золотых туфлях сразила фанатов

«На себе не экономит!» — отметили поклонники Валерии, пристально рассматривая новый снимок певицы. На фото артистка позирует в восхитительном платье, кокетливо оголив плечико. Оценили фанаты и насыщенный оттенок наряда, цвета сочной летней травы. Свой образ Валерия дополнила золотыми туфлями на шпильке, блеск которых затмил даже роскошное убранство зала, где за чашечкой послеобеденного чая восседала Валерия.

«И сколько же стоят такие туфельки?», «Туфли шикарные!», «Все очень богато и роскошно, но не для всех!», «Живут же люди», «Роскошная женщина!», «Валерия, Вам очень к лицу зеленый цвет. Выглядите просто потрясающе!», «Нашей зарплаты только на чашку кофе хватит», «Утонченная, а платье какое летнее», — отметили поклонники.

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