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Calvin Klein Jeans запустили новую линейку — с недорогими джинсами, толстовками и казаками
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Calvin Klein Jeans запустили новую линейку — с недорогими джинсами, толстовками и казаками 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Креативный директор Calvin Klein и лучший дизайнер женской одежды по версии Совета модельеров Америки Раф Симонс теперь отвечает и за Calvin Klein Jeans. Первое нововведение — запуск линейки Calvin Klein Jeans Est. 1978 с недорогими вещами из денима и с патриотичной символикой. На русскоязычном сайте уже можно купить первый дроп — толстовки с кадром из культовой рекламы с Брук Шилдс 1980 года («Знаешь, что под моими кельвинами? Ничего!»), базовые футболки и недорогие джинсы. Чуть позже в продаже появятся костюмы с американским флагом, конструктивистские пальто и брюки с кадром из вестерна — все в среднем ценовом сегменте, от 4000 до 25 000 рублей.
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