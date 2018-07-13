Calvin Klein Jeans запустили новую линейку — с недорогими джинсами, толстовками и казаками

Креативный директор Calvin Klein и лучший дизайнер женской одежды по версии Совета модельеров Америки Раф Симонс теперь отвечает и за Calvin Klein Jeans. Первое нововведение — запуск линейки Calvin Klein Jeans Est. 1978 с недорогими вещами из денима и с патриотичной символикой. На русскоязычном сайте уже можно купить первый дроп — толстовки с кадром из культовой рекламы с Брук Шилдс 1980 года («Знаешь, что под моими кельвинами? Ничего!»), базовые футболки и недорогие джинсы. Чуть позже в продаже появятся костюмы с американским флагом, конструктивистские пальто и брюки с кадром из вестерна — все в среднем ценовом сегменте, от 4000 до 25 000 рублей.