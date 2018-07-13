Модные тренды, вызывающие оторопь

Фантазия модных дизайнеров сегодня не знает границ. На подиумах модели появляются в таких фантастических и нелепых нарядах, что сложно даже называть их одеждой. Но и в обычных магазинах иногда можно обнаружить довольно странные вещи, созданные, вероятно, для очень экстравагантных людей, абсолютно лишённых стеснительности. Брюки, ничего не скрывающие, обувь, которая заканчивая на бёдрах или талии, юбки, под которыми видно нижнее бельё, — готовы ли вы примерить эти дизайнерские изыски?

1. Джинсовые сапоги-ботфорты.

2. Прозрачная обувь.

3. Джинсы с прозрачными вставками.

4. Колготки с дизайнерскими дырками.

5. Босоножки из меха.

6. Совершенно прозрачные брюки.

7. Лаковые сапоги, где пара имеет разные цвета.

8. Джинсы с молнией на ягодицах.

9. Мужская рубашка из кружев.

10. Джинсы с «мясными» вставками.

11. Джинсы с двумя талиями.

12. Сапоги-чулки.

13. Сапоги-штаны.

14. Штаны-куриные ножки.

15. Сумка с декором из сушёного крокодила.

16. Свитер с невозможно крупной вязкой.

17. Кеды-штаны.

18. Юбка-корсет.

19. Прозрачная юбка.

20. Колготки с текущей краской.