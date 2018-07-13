Как выглядит 17-летняя девушка, ставшая первой моделью в Саудовской Аравии

Еще совсем недавно фраза «модель из Саудовской Аравии» звучала как нонсенс, ведь женщины в этой ближневосточной стране даже лица свои показывать не смеют. Но в Саудовскую Аравию постепенно приходят перемены: не так давно женщинам тут разрешили водить автомобили и ходить на спортивные соревнования. А теперь саудовские манекенщицы готовы пополнить ряды самых востребованных моделей.

17-летняя Талида Тамер стала первой моделью из Саудовской Аравии, приковавшей к себе пристальное внимание СМИ. На днях она дебютировала на Парижской неделе моды. До нее такой возможности не получала ни одна манекенщица с Ближнего Востока.

Источник: Metro

Талида Тамер, которой пророчат статус первой ближневосточной супермодели, родилась и выросла в портовом городе Джидда в итало-арабской семье и является гражданкой Саудовской Аравии.

Публикация от Taleedah Tamer تليدة تمر (@taleedah)

6 Июл 2018 в 6:50 PDT Ее мать-итальянка Кристина Тамер также была профессиональной моделью и работала с такими крупными брендами, как Giorgio Armani, Gianfranco Ferre и La Perla. Талида рассказала, что мама многому научила ее, дала массу ценных советов.

Публикация от Taleedah Tamer تليدة تمر (@taleedah)

19 Июн 2018 в 4:16 PDT Сама Талида тоже не новичок в модельном бизнесе, она сотрудничала с парфюмерной маркой Korloff и крупным ретейлером Rubaiyat.

Публикация от Taleedah Tamer تليدة تمر (@taleedah)

23 Янв 2016 в 7:06 PST Хотя раньше модели из Саудовской Аравии уже появлялись на модных показах, никто до этого не участвовал в главных кутюрных показах и не снимался для рекламных кампаний. Этот модный прецедент вызвал волну обсуждения.

Публикация от Taleedah Tamer تليدة تمر (@taleedah)

25 Июн 2018 в 4:15 PDT Талида открыла показ Antonio Grimaldi в белоснежном брючном костюме с золотым поясом в виде птичьих когтей. Затем она вышла в финале показа в серебряном платье с перьями.

Талида Тамер открыла показ Antonio Grimaldi

За несколько дней до своего дебюта на парижском подиуме Талида появилась на обложке июльского номера Harper’s Bazaar Arabia — это была ее первая съемка для журналов.

Публикация от Taleedah Tamer تليدة تمر (@taleedah)

25 Май 2018 в 8:04 PDT Девушка мечтает учиться в Милане, а также получить водительские права на родине. При этом, по словам Талиды, она понимает, что живет в консервативной стране и многие могут осудить выбор такой профессии.

«Я в самом начале своей карьеры и понимаю, что впереди меня ждет множество преград, — заявила юная модель. — Учитывая, что я живу в консервативной стране, уверена, что найдутся люди, несогласные с моим выбором карьеры, и я уважаю их право на свое мнение. Так здорово быть первопроходцем в какой-то области».

Судя по тому, что в этом году в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, впервые прошла неделя моды, Ближний Восток планирует осваивать фэшн-индустрию и дальше. Хотя в зал, где шли показы, пускали только женщин, одновременно запретив там съемку.