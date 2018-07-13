Chanel судятся с продавцом косметики на eBay 

Chanel подали иск в размере $56 млн на Райана Ладиджинского, который продавал на eBay косметику и парфюмерию, в том числе Chanel. При этом преетензии бренда относятся не к подлинности продуктов: согласно иску, Ладиджинский продавал «товары, не предназначенные для продажи, и/или товары, лишенные упаковки или информации о продукции» — тестеры макияжа, распакованные средства и бывшие в употреблении флаконы духов. В иске также сказано, что упаковка имеет важное значение для «репутации Chanel как премиального бренда», следовательно Ладиджинский нанес бренду ущерб не только финансовый, но и репутационный.