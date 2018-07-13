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Jil Sander выпустили новую короткометражку
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Jil Sander выпустили новую короткометражку 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Jil Sander представили новый короткометражный фильм «Time Passing», посвященный выходу новой коллекции сезона осень-зима 2018/19. Его автором выступил известный немецкий режиссер Вим Вендерс, снявший культовые картины «Париж, Техас» и «Небо над Берлином». Доната Вендерс, его супруга, взяла на себя фото-сопровождение (бэкстейдж и снимки для глянца) кампейна. Люси и Люк Мейер, креативные директоры Jil Sander, ранее уже сотрудничали с режиссером. Напомним, Вендерс снял серию мини-фильмов «Paused By» в поддержку текущей весенне-летней коллекции бренда.
Драматургия трехминутного «Time Passing» следует популярному сюжету «дня сурка»: главные герои видео из раза в раз следуют одному и тому же сценарию, меняя лишь образы из осенне-зимней линейки Jil Sander.
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