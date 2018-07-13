Собираем чемодан! Свотчи 13 многофункциональных палеток для отпуска

Палетка, которая сэкономит место в дорожной косметичке и поможет попасть «с корабля на бал», палитра теней для любого макияжа и средство, которое скроет на лице любые недостатки — эти и другие находки редакторов BeautyHack точно облегчат вашу жизнь (и чемодан).

Палетка Back Talk, Urban Decay

Думаю, многим знакома такая ситуация, когда из аэропорта по прилету нужно выйти не с опухшим лицом и синяками под глазами, а почти что «на бал» (те, кто часто летает в командировки, где каждый час расписан, — берите на заметку). Новинка UrbanDecay сэкономит много места в вашей сумке: состоит из восьми оттенков теней (есть как нюдовые, так и яркие) и из четырех пигментов для лица (два хайлайтера и двое румян).

Оттенки 3Sheets (нежно-розовый), Bare (нежно-бежевый с шиммером), Curve (цвет пепельной розы, тоже с шиммером) я использую соло — когда надо на бегу распределить средство на веках (к счастью, тушуются отлично). Shade (фиолетовый с блестками), Attitude (огненный с шиммером), WTF (матовый коричневый) и 180 (темно-коричневый с шиммером) — таких ярких и насыщенных цветов достаточно для необычного макияжа глаз.

Мой любимый прием — нанести на все подвижное веко Curve и создать огненную дымку у внешних уголков с помощью Attitude, слизистую подчеркнуть 180-ым, а под бровью распределить хайлайтер PartyFoul.

Теперь поговорим о пигментах для лица. Мне очень понравился холодный розовый CheapShot — дает румянец, как после часовой прогулки в зимнем лесу. А вот DoubleTake теплее, идеально подчеркнет загар. В палетке два хайлайтера — LowKey (персиковый) и PartyFoul (холодно-розоватый).

Стойкие, не осыпаются, наносятся «на бегу» — здорово! А в комплекте идет зеркало, которое на магните присоединено к палетке. Его удобно откреплять, чтобы не держать всю упаковку на весу в процессе макияжа. Новинка продумана до мелочей — теперь это мой незаменимый спутник в путешествиях.

Цена: 3 950 руб.

Набор для скульптурирования Palette Essentielle Ete Eclat Solaire, Chanel

У меня достаточно круглое лицо, поэтому в любом, даже самом нюдовом макияже подчеркиваю скулы, освежаю лицо румянами и создаю переливы на скулах. Но всегда летаю с маленьким чемоданом — брать с собой три средства нет ни возможности, ни желания — поэтому мне так понравилась новая палетка. С ней можно нанести макияж в режиме «здесь и сейчас» — все оттенки прекрасно растушевываются подушечками пальцев.

Подчеркиваю скулы коричневым оттенком, создаю золотистое свечение над скулой и добавляю пару капель яркого оттенка на яблочки щек — сразу выгляжу посвежевшей и отдохнувшей. Особенно хорошо тона новой палетки выглядят на загорелой коже (каким средством воспользоваться, если вы не успели загореть на солнце, читайте здесь).

Но палитра хороша не только для легкого и естественного контуринга — с ней можно создать полноценный макияж в поездке. Нанесите коричневый оттенок в складку века, а золотистый — в центр, и у вас получится сияющий макияж глаз с влажным эффектом. А румяна с легкостью заменят вам помаду — всего пара движений, и макияж с эффектом зацелованных губ готов!

Цена: около 5 000 руб.

Палетка для глаз Classic Cutie, M. A. C Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Когда еду в отпуск, чемодан собираю по принципу «отступать некуда» — беру минимум вещей и средств. Основное требование — многофункциональность (топ-16 любимчиков, с которыми не страшно оказаться даже в пустыне можно найти здесь). Но средствам для макияжа глаз дается послабление — они могут быть не очень компактными, но обязательно — в красивой упаковке (в отпуске стараюсь получить прилив эндорфинов от всего, что меня окружает).

Палетка мне очень понравилась с первого взгляда — красивая упаковка лавандового оттенка и восемь холодных оттенков теней (с приятным бонусом в виде хайлайтера). На первый взгляд тени не выглядят универсальными, но стоит познакомиться с ними поближе — и без палетки будете чувствовать себя как без рук. Матовые светлые оттенки наношу на все подвижное веко в те дни, когда делаю «макияж без макияжа». Оттенки с шиммером наношу во внутренний уголок глаза, чтобы распахнуть взгляд, делаю переходы с плавной растушевкой, чтобы создать эффект омбре для вечернего макияжа и наношу шиммерные оттенки на центр века просто так — в отпуске, для того чтобы сиять, повод не нужен.

Хайлайтер с очень деликатным шиммером подойдет для естественных образов. Наношу его на пространство под бровями, чтобы подчеркнуть их форму и во внутренний уголок глаза (когда сиять хочется деликатно).

Цена: 4 700 руб.

Румяна и бронзирующая пудра «Книга солнца. Глава 2» Book Of Sun Blush Bronzer Duette «Chapter 2», Smith & Cult

У меня достаточно смуглая кожа, и бронзирующие средства — постоянные гости моей косметички. На летний период искала универсальное средство, которое подчеркнет цвет кожи, придаст лицу отдохнувший вид и не сделает кожу матовой.

Бронзирующая пудра из палетки — именно такая. Наношу на скулы, чтобы придать лицу эффект загара, корректирую овал. После отпуска использую как пудру (для девушек со светлой кожей этот вариант не подойдет).

Зато дамы с фарфоровой кожей смогут сделать лицо более загорелым без ненужной «рыжины». И в складке века темно-песочный оттенок выглядит отлично: глаза становятся более выразительными (особенно если добавить к макияжу тушь этого же бренда — свотч можно посмотреть здесь https://beautyhack.ru/krasota/makiyazh/svotchi-10-otlichnyh-tushey-s-silikonovoy-schetochkoy).

Румяна полюбила за универсальность — холодный розовый оттенок подойдет и «белоснежкам», и загорелым девушкам. Средство очень пигментированное, но легко растушевывается и красиво освежает загорелую кожу, если нанести его на яблочки щек.

Цена: 3 960 руб.

Хайлайтер Freedom HD Highlihter Trio JLO, Inglot

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Всей душой люблю универсальные средства — они просты в использовании, дарят простор для фантазии (оттенки можно легко смешивать) и помещаются даже в самый маленький чемодан.

Хайлайтер из лимитированной серии Inglot точно поедет со мной в отпуск — с помощью него можно не только придать коже деликатное сияние, которое как будто исходит «изнутри», но и выгодно подчеркнуть загар и освежить образ. У средства очень приятная шелковистая текстура. Оно легко растушевывается и не пылит.

Наносила румяна на яблочки щек, бронзер на скулы, а хайлайтер — на выступающие зоны лица: даже самый простой макияж заиграл новыми красками.

Но на достигнутом я не остановилась — смешала все оттенки пушистой кистью и нанесла на скулы, растушевав к вискам. Получился легкий эффект дрейпинга со свечением — отличный вариант подчеркнуть образ для вечерней прогулки по узким улочкам курортного городка.

Цена: 1 750 руб.

Палетка хайлайтеров и румян Invisible Illumination, Lumene

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

В отпуске я практически не крашусь — лишь подчеркиваю загар легкими естественными сияющими оттенками и освежаю образ румянами. Палетка подошла для этого как нельзя лучше — два оттенка хайлайтера отлично растушевываются между собой, создавая на коже естественное свечение изнутри (но оттенки также прекрасно выглядят на скулах соло).

Румяна в упаковке кажутся яркими, но на яблочках щек оттенок становится очень нежным (а если вы уже успели загореть, смело наслаивайте средство — оно не скатается на и не «утечет» в область подбородка даже на жаре +30).

У средств приятная кремовая текстура, а в составе — экстракт арктической морошки, который дополнительно увлажняет кожу (на пляжном отдыхе, когда кожа страдает от песка, солнца и соленого моря — особенно актуально).

Цена: 2 013 руб.

Контурная палетка Face Contour Kit, Sleek

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Люблю эту палетку, прежде всего, за хайлатер. В его составе очень деликатный шиммер и нет ярко выраженных блесток. Цвет очень деликатный — средство подойдет девушкам с любым тоном кожи. Его сияние, конечно, не видно из космоса, но для коррекции лица при помощи высветления будет как нельзя кстати.

Средство для контурирования менее универсально — у него все же более коричневый подтон. Но мне оно подходит отлично.

Если мой макияж уже уполз домой, а я туда не собираюсь — подчеркиваю скулы, обновляю хайлатер — и я готова бежать дальше.

Цена: 685 руб.

Палетка консилеров Master Camo, Maybelline New York

В отпуске меня часто беспокоят высыпания (сказывается смена климатов, сухой воздух в самолетах — «рассадник» бактерий и смена режима питания). Но теперь мелкие неприятности не испортят настроение и фотографии из путешествий — в палетке есть оттенки, чтобы скрыть любые недостатки (покраснения, «синеву» под глазами, высыпания и тусклый цвет кожи).

У средств кремовая консистенция, хорошая пигментация. Каждый из оттенков легко распределяется подушечками пальцев и не скатывается в течение дня (но чтобы перестраховаться лучше воспользоваться пудрой — варианты на любой вкус можно найти здесь).

Цена: 800 рублей

Палетка для скульптурирования лица Mariniere Palette Countouring, Vivienne Sabo

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Бренд Vivienne Sabo мы любим за парижские сюжеты на упаковках, тематические коллекции, которые погружают нас в романтичную атмосферу Франции и тушь для удлинения и объема, которую любят бьютиголики во всем мире (почему ее любит креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер можно почитать здесь).

Коллекция Mariniere — это отсылка к каникулам в Биарицце, а палетка для скульптурирования — то средство, которое выручит вас в любом путешествии (не важно, куда вы отправляетесь — к берегу океана, в горы, навстречу Европейским приключениям или йога-тур).

В палетке вы найдете универсальный оттенок бронзера, золотистый хайлайтер с мелким шиммером и румяна натурального оттенка. Я смешала бронзер и хайлайтер и нанесла на область под скулой в качестве скульптора — получился красивый эффект свечения (хайлайтер также разгладил мелкие мимические морщинки).

К румянам всегда отношусь настороженно — боюсь стать матрешкой на новогодней ярмарке. Но цвет у средства очень нежный и деликатный — понравится даже девушкам с очень светлым цветом лица.

Еще один бонус — пудровая текстура средств (заметен эффект матирования — подарок для девушек с жирной кожей).

Цена: 532 руб.

Палитра для макияжа лица Contour Sensation 3 in 1, Eveline

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Универсальные «помощники» для отпускной косметички нашлись и в доступном ценовом сегменте. У палитры есть один ощутимый плюс — ее хватит для полноценного макияжа. Подчеркните скулы коричневым оттенком (который, кстати, не «рыжит» в отличии от многих «коллег по цеху»), нанесите каплю нежных румян на яблочки щек и хайлайтер на скулы — образ почти готов.

Без стеснения обозначьте складку верхнего века натуральным коричневым оттенком, а все подвижное веко заполните легким сияющим хайлайтером — получите вполне «походный» макияж глаз. А хайлайтер, кстати, очень натуральный — можно использовать как пудру, распределяя по всему лицу пушистой кистью (получится легкое свечение, и жирный блеск «уйдет» с лица).

Цена: около 500 руб.

Палетка теней Plume, Vivienne Sabo

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Естественный макияж глаз в нюдовых тонах не сдает позиции уже несколько сезонов. Особенно актуален такой макияж в отпуске — подчеркивает свежий загар и не занимает много времени.

Палетка из летней коллекции, вдохновленная духом свободы Парижа, подошла для поездки на море идеально — с матовыми и шиммерными оттенками получится любой образ (легкий дневной для изучения достопримечательностей курортного городка и яркий вечерний — для жаркой вечеринки на пляже). Нижний ряд оттенков отлично подойдет для smoky eyes.

У теней очень шелковистая текстура, они легко наносятся и распределяются без труда даже подушечками пальцев. Если воспользоваться кистью, тени не будут «пылить» и осыпаться. Средство, кстати, очень стойкое — после восьми часов на жаре тени не скатались.

Цена: 525 руб.

Палетка для моделирования лица Ideal Contour Modeling Palette, Ninelle

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Палетка хорошо подойдет девушкам, которые только постигают азы бьюти-индустрии и тем, кто экономит место в отпускной косметичке.

Палитра разделена на четыре части: хайлайтер, два вида румян и бронзатор (а на обратной стороне есть схема — куда наносить каждое из четырех средств, чтобы получить идеальный контур лица).

У каждого оттенка очень высокая пигментация — достаточно лишь слегка прикоснуться пушистой кистью и наносить средство на лицо. К стойкости у меня нет вопросов (в отпуске это особенно актуально — кто захочет лезть в косметичку перед каждым фото?).

Особенно понравился хайлайтер — средство дает деликатное сияние, которое не видно «из космоса», а наоборот — кажется, что лицо светится от счастья и впечатлений от отдыха.

Цена: 395 руб.

Румяна-бронзатор для стробинга Angel's Skin Strobing Blush, Victoria Shu Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

В ассортименте испанского бренда декоративной косметики Victoria Shu есть все, что нужно для базового макияжа. А средство «два в одном» — настоящая находка для долгого путешествия. Одна половина — это нежные румяна универсального оттенка, а вторая — легкий бронзер «правильного» коричневого оттенка.

У средства приятная текстура, которая немного «пылит», но его можно без опаски наслаивать, добиваясь нужной интенсивности цвета (мой выбор — легкое прикосновение оттенков для дневного образа и два слоя — для вечернего выхода).

Цена: 390 руб.