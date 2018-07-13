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Плиссированное платье: что в моде летом-2018
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Плиссированное платье: что в моде летом-2018 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Безусловным фаворитом этого лета были и остаются, конечно же, плиссированные юбки миди и макси, но тем, кто хочет оставаться в тренде, идя при этом своим путем, мы рекомендуем обратить внимание на плиссированные платья. Встречаются они гораздо реже, а вот эффектности им не занимать!
Плиссированное платье длины миди смотрится очень выигрышно, причем обратите внимание: даже самое простое платье на тонких бретелях вполне подходит для выхода в свет, стоит только добавить соответствующие аксессуары.
Особой популярностью этим летом пользуются прямые или расклешенные платья-плиссе. Стильный вариант для тех, кто не боится экспериментировать, ведь смотрятся такие платья необычно и креативно.
Что касается вечерних нарядов, рекомендуем длину макси: за счет плиссировки такие платья производят почти сказочное, волшебное впечатление.
Кстати, одним из самых популярных оттенков можно смело назвать розово-пудровый и все его производные и смежные, от розовато-бежевого до жемчужного.
Если летний зной в ваших краях уже постепенно сменяется прохладными вечерами, непременно обратите внимание на то, как роскошно смотрится плиссировка в сочетании с широким и/или цельнокроеным рукавом!
Кроме того, тем, кто уже вовсю продумывает осенний гардероб, стоит рассмотреть плиссированный бархат в качестве потенциальной ткани для пошива. Текстура бархата и эффект плиссе украсят абсолютно любой крой.
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