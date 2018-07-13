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Nike и американский Vogue выпустили капсульную коллекцию
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Nike и американский Vogue выпустили капсульную коллекцию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Спортивный гигант совместно с американским изданием Vogue представил новую капсульную коллекцию AWOK. В нее вошли две культовые модели кроссовок Air Jordan I и Air Jordan III. Первая выполнена из белой и алой кожи и снабжена массивной молнией и биркой «Edited by Vogue», прикрепленной к «язычку» сникеров.
Вторая получила оформление из черного и красного твида и подписью «AWOK» на пятке и подошве. «AWOK» является сокращением знаменитой фразы «Anna Wintour Okay». Эти слова Анны Винтур, главред Vogue US, пишет на всех, идущих в печать материалах.
В продаже кроссовки из капсулы будут появляться постепенно. Модeль Air Jordan I появится в магазинах 21 июля. Релиз Air Jordan III намечен на 7 сентября.
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