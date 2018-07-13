Мода захлестнет Ямал с головой

В июле стартовал масштабный всероссийский конкурс «Ямал — центр арктической моды» для начинающих дизайнеров, мастеров национальных костюмов и всех, кто стремится открыть свое дело в модной индустрии.

Успешно прошедший в 2017 году первый этап этого проекта показал многообещающий творческий потенциал Ямала. Организаторы считают, что весь мир должен познакомиться с культурой северных народов и самобытной этнической модой.

— В мире появился огромный интерес к этнике. Ведущие европейские дома моды в своих коллекциях сегодня активно используют национальную атрибутику. Уже давно были запросы от Недели моды о том, что нужны этнические дизайнеры, которые привнесут новые веяния. Россия — очень большая страна, поэтому мы решили начать с крупных регионов, где ярко выражена национальная культура и есть большой этнический вклад. Ямал стал первым среди них, — говорит пресс-секретарь проекта Алиса Ясина.

Ведущая цель проекта «Ямал — центр арктической моды» — содействие в становлении модной индустрии на Ямале и выход на российский рынок моды местных дизайнеров. Кроме того, организаторы стремятся внести свой вклад в развитие малого бизнеса всего Арктического региона.

— Наша задача — создать мост между дизайнерами, художниками, фотографами, специалистами в области моды и искусства. «Ямал — центр арктической моды» — платформа для всех одаренных людей, где они смогут показать свои работы ведущим фэшн-профессионалам, — добавляют организаторы.

Заявку на участие может отправить любой талантливый дизайнер страны. Единственное условие — творить нужно в стиле народов Севера. Этнические мотивы могут присутствовать в украшениях, аксессуарах, элементах одежды.

15 сентября будут объявлены имена прошедших отбор. До декабря 2018 года конкурсанты будут интенсивно обучаться. Доступ к онлайн-курсам будет у каждого желающего на сайте проекта, но преимущество участников — индивидуальная обратная связь и инструктаж от мэтров отечественной и зарубежной моды. Они же буду помогать молодым дизайнерам в создании своей коллекции.

За успехами конкурсантов зрители смогут следить в еженедельных выпусках передачи по ТВ и на YouTube. В финале, который пройдет в декабре в Салехарде, каждый дизайнер представит свои работы на грандиозной выставке-продаже. Победителя определят жюри и онлайн-голосование на сайте проекта.

Главный приз — грант на создание своей коллекции и участие в Неделе моды.