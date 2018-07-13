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Хайди Клум показала тело в микроплатье из фольги
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Хайди Клум показала тело в микроплатье из фольги 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Супермодель надела настолько короткий наряд, что он еле прикрыл ее прелести.
В свои 45 лет Хайди Клум совершенно не стесняется носить откровенные наряды. Еще бы! Такой фигуре могла бы позавидовать и 20-летняя! Правда, несмотря на идеальную фигуру, вкус супермодели оставляет желать лучшего. Каждый раз модные критики ждут очередного ее модного провала. И Хайди не разочаровывает.
На днях звезда появилась на празднике журнала Ocean Drive в весьма чувственном туалете. Выбор Клум пал на микроплатье экстремальной длины. Правда, это оказалось не единственной «фишкой» наряда. Платье было выполнено из сверкающей золотой ткани с серебристыми вкраплениями и очень напоминало фольгу.
Завершающим штрихом стало глубокое декольте, из которого пышная грудь звезды буквально вываливалась. Хайди же на все эти «мелочи» не обращала ровно никакого внимания и с широкой улыбкой позировала фотографам. Что же, такой уверенности в себе остается только позавидовать!
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