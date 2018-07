Что надели Наталья Водянова, Николь Шерзингер и Ксения Собчак на светский прием

Все, что происходит в жизни Наталье Водяновой в последнее время, связано с футболом. Российская модель стала послом ЧМ-2018, посетила первый матч и даже пообещала пожертвовать миллион рублей на развитие отечественного футбола. Сейчас вместе со своим мужем Антуаном Арно и детьми она находится в Москве. Звездная семья посетила матч Англия-Хорватия, а после пригласила своих звездных друзей на благотворительный вечер фонда «Обнаженные сердца». Мероприятие прошло в Доме Пашкова.

Наталья Водянова с возлюбленным

Наталья Водянова выбрала наряд цвета российского флага. В роскошном красном платье с декорированным цветком и в украшениях Chopard из белого золота она буквально светилась. Ничуть не уступала Водяновой в эффектности и певица Николь Шерзингер , которая специально прилетела в Москву, чтобы выступить на благотворительном приеме. На артистке было блестящее синее платье. Голубым оттенкам предпочтение отдала и Яна Рудковская . Продюсер появилась в платье небесного цвета с очень глубоким разрезом в области бедра.

Яна Рудковская и Наталья Якимчик

Николь Шерзингер

Маруся Фомина и Алексей Киселев

Дидье Дрогба

Наталья Водянова

Ювелирный бренд Mercury не только помог знаменитостям дополнить свой образ, но и предоставил один из главных лотов — кольцо из коллекции Classic из белого золота с центральным круглым бриллиантом весом 1,01 карата и двумя бриллиантами огранки «багет» по бокам.

Forever a bop? • • • #nicolescherzinger #nicolescherzy #scherzy #fave #idol #slay #gorgeous #beautiful #adorable #cute #cutie #hot #queen #SLAYER #grigordimitrov #gricole #chosenbynicolescherzinger #ScherzyWear #chosenbynicolescherzy

A post shared by Nicole Scherzinger (@scherzysgumdrop) on Jul 12, 2018 at 4:25pm PDT