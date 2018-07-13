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Что надели Наталья Водянова, Николь Шерзингер и Ксения Собчак на светский прием
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Что надели Наталья Водянова, Николь Шерзингер и Ксения Собчак на светский прием 

Журнал ОК! 1 час назад
Все, что происходит в жизни Наталье Водяновой в последнее время, связано с футболом. Российская модель стала послом ЧМ-2018, посетила первый матч и даже пообещала пожертвовать миллион рублей на развитие отечественного футбола. Сейчас вместе со своим мужем Антуаном Арно и детьми она находится в Москве. Звездная семья посетила матч Англия-Хорватия, а после пригласила своих звездных друзей на благотворительный вечер фонда «Обнаженные сердца». Мероприятие прошло в Доме Пашкова.
Наталья Водянова с возлюбленным
Наталья Водянова выбрала наряд цвета российского флага. В роскошном красном платье с декорированным цветком и в украшениях Chopard из белого золота она буквально светилась. Ничуть не уступала Водяновой в эффектности и певица Николь Шерзингер, которая специально прилетела в Москву, чтобы выступить на благотворительном приеме. На артистке было блестящее синее платье. Голубым оттенкам предпочтение отдала и Яна Рудковская. Продюсер появилась в платье небесного цвета с очень глубоким разрезом в области бедра.
Яна Рудковская и Наталья Якимчик
Ксения Собчак
Виктория Лопырева
Полина Киценко и Айсель Трудел
Николь Шерзингер
Валерия и Иосиф Пригожин
Маруся Фомина и Алексей Киселев
Дидье Дрогба
Наталья Водянова
Ювелирный бренд Mercury не только помог знаменитостям дополнить свой образ, но и предоставил один из главных лотов — кольцо из коллекции Classic из белого золота с центральным круглым бриллиантом весом 1,01 карата и двумя бриллиантами огранки «багет» по бокам.
Forever a bop? • • • #nicolescherzinger #nicolescherzy #scherzy #fave #idol #slay #gorgeous #beautiful #adorable #cute #cutie #hot #queen #SLAYER #grigordimitrov #gricole #chosenbynicolescherzinger #ScherzyWear #chosenbynicolescherzy
A post shared by Nicole Scherzinger (@scherzysgumdrop) on  Jul 12, 2018 at 4:25pm PDT
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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