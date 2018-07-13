Ася Мальбертшейн выпустила серию сумок — с «блудливой грудью» и «чьей-то идеальной попой»

Дизайнер Ася Мальберштейн, запустившая в декабре прошлого года бренд To Be Woman, сделала «двойную коллаборацию» — с художницей Аней Општейне и поэтессой Дафной Граф. Пин-ап образы, ставшие неким символом новой «любвеобильной» марки, перебрались со значков, коробок и открыток из дебютной коллекции на шопперы — вместе с ироничными стихами, описывающими их предназначение.

Хранить любовные наборы в пакете прочном очень важно, в бумажный складывать приборы никак нельзя — поскольку влажно. У кожи те же недостатки:к воде она неравнодушна. И выбор наш — пакет из тряпки, в хозяйстве каждой бабе нужный».

Сумку можно носить поэтической или эротической стороной, сделав выбор в пользу груди или попы. Стоят они одинаково — 3500 рублей и уже продаются на сайте tobewoman.shop вместе с другими «дамскими радостями».