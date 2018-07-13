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Ася Мальбертшейн выпустила серию сумок — с «блудливой грудью» и «чьей-то идеальной попой»
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Ася Мальбертшейн выпустила серию сумок — с «блудливой грудью» и «чьей-то идеальной попой» 

Собака.ru 59 минут назад
Фото: Собака.ru
Дизайнер Ася Мальберштейн, запустившая в декабре прошлого года бренд To Be Woman, сделала «двойную коллаборацию» — с художницей Аней Општейне и поэтессой Дафной Граф. Пин-ап образы, ставшие неким символом новой «любвеобильной» марки, перебрались со значков, коробок и открыток из дебютной коллекции на шопперы — вместе с ироничными стихами, описывающими их предназначение.
Хранить любовные наборы в пакете прочном очень важно, в бумажный складывать приборы никак нельзя — поскольку влажно. У кожи те же недостатки:к воде она неравнодушна. И выбор наш — пакет из тряпки, в хозяйстве каждой бабе нужный».
Сумку можно носить поэтической или эротической стороной, сделав выбор в пользу груди или попы. Стоят они одинаково — 3500 рублей и уже продаются на сайте tobewoman.shop вместе с другими «дамскими радостями».
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