Пышная грудь и тонкая талия: племянница принцессы Дианы покорила всех своей красотой на вечере Bulgari

На днях Модный дом Bulgari представил новый одеколон Bvlgari Man Wood Essence. Презентация аромата прошла в Лондоне в Sky Garden. Среди звездных гостей были Кристина Базан, Тоби Хантингтон-Уайтли, леди Китти Спенсер, леди Амелия Виндзор, Эндрю Купер и другие.

Звездой презентации стала особа королевских кровей, племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер. Она произвела фурор, появившись среди гостей в платье макси с цветочным принтом от Dolce&Gabbana, массивных кольцах и босоножках пастельного оттенка. А брат топ-модели Рози Хантингтон-Уайтли Тоби появился на мероприятии в клетчатом смокинге и с часами Bulgari. Стоит отметить, что многие гости выбрали для мероприятия аксессуары этого Модного дома.

Как утверждают создатели аромата Bvlgari Man Wood Essence, он создан для жителя мегаполиса. Одеколон, благодаря своим древесным ноткам, помогает восстановиться и воссоединиться с природой. Презентация прошла в Sky Garden, месте, которое идеально передает концепцию слияния города и природы, как в новом аромате Bvlgari Man Wood Essence. Посланником аромата стал актер Ник Бейтман

Локация позволяла гостям увидеть красоту Лондона с самой высокой его точки. По-настоящему прочувствовать аромат гости могли в иммерсивном лабиринте, где воссоединились ароматы города, природы и дерева. Организаторы мероприятия утверждали, что так гости «отключатся», а потом подключатся к истинному себе.

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Текст:Ксения Семенова

Фото:архивы пресс-служб