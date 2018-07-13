В каких кроссовках тренируется Селена Гомес

Puma в сотрудничестве с Селеной Гомес представляет новую модель кроссовок Amp XT для ежедневных тренировок.

Казалось бы, масс-маркет предлагает огромный выбор спортивной одежды и обуви для тренировок, но спрос, как ни удивительно, с каждым разом растет. И это не может не радовать: все больше людей решают вести здоровый образ жизни и посвятить значительную часть своего времени спорту.

Главное во время тренировки — это удобство. Ничего не должно отвлекать от изнуряющих упражнений. Поэтому и требования к спортивной обуви предъявляются большие. Amp XT вполне им соответствуют. Они фиксируют стопу, предотвращая возможность вывиха, обеспечивают свободу движениям за счет гибкой подметки и способствуют лучшему сцеплению с поверхностью.

Стильный современный дизайн кроссовок позволяет выглядеть привлекательно не только за пределами спортивного зала, но и внутри. Для женщин немаловажен их внешний вид, и чтобы не беспокоиться по этому поводу, нужно выбрать соответствующую экипировку.

Кроссовки поступили в продажу с 12 июля. Цена модели составляет 5990 рублей.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб