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Юлия Пересильд показала редкий снимок
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Юлия Пересильд показала редкий снимок 

Russianshowbiz.info 27 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Летом 2018 российская актриса позволила себе отдохнуть от мыслей о работе и посвятить время семье.
Ранее Юлия уже показывала фотографии детей, наслаждающихся свободой на морском побережье. В очередном послании, посвященном отдыху, актриса поделилась редким снимком со своей мамой.
В комментарии к фотографии Юлия пожелала всем подписчикам любви и терпения. Девушка пояснила, что отправилась на прогулку. С этой целью Пересильд надела синее платье на бретельках, солнечные очки и шляпку с красной лентой. Мама звезды решила не отставать от дочери, выбрав для прогулки желтое платье с цветочным орнаментом, шляпку и темные очки. Несмотря на то, что большая часть лиц Юлии и ее мамы оказалась закрытой, догадаться о родстве двух женщин можно по схожей форме губ и носа.
Очевидно, Пересильд пребывает в отличном настроении. Актриса решила процитировать А. П. Чехова, сообщив своим поклонникам, что жизни на самом деле очень проста, и необходимо приложить немало усилий, чтобы ее испортить.
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