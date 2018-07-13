Юлия Пересильд показала редкий снимок

Летом 2018 российская актриса позволила себе отдохнуть от мыслей о работе и посвятить время семье.

Ранее Юлия уже показывала фотографии детей, наслаждающихся свободой на морском побережье. В очередном послании, посвященном отдыху, актриса поделилась редким снимком со своей мамой.

В комментарии к фотографии Юлия пожелала всем подписчикам любви и терпения. Девушка пояснила, что отправилась на прогулку. С этой целью Пересильд надела синее платье на бретельках, солнечные очки и шляпку с красной лентой. Мама звезды решила не отставать от дочери, выбрав для прогулки желтое платье с цветочным орнаментом, шляпку и темные очки. Несмотря на то, что большая часть лиц Юлии и ее мамы оказалась закрытой, догадаться о родстве двух женщин можно по схожей форме губ и носа.

Очевидно, Пересильд пребывает в отличном настроении. Актриса решила процитировать А. П. Чехова, сообщив своим поклонникам, что жизни на самом деле очень проста, и необходимо приложить немало усилий, чтобы ее испортить.