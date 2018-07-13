8 «свадебных» образов Хейли Болдуин

На этой неделе Джастин Бибер официально сообщил о помолвке с экс-подругой Хейли Болдуин . Артист подарил своей будущей жене просто огромное кольцо! Однако помимо кадров кольца поклонники с нетерпением ждут фотографии свадебного образа Хейли и уже гадают, кто станет автором наряда (ажиотаж как перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл).

Ни для кого не секрет, что модель знает о всех модных тенденциях — это она каждый раз доказывает на красной дорожке. Более того, пролистав фотографии последних её выходов в свет, складывается такое ощущение, что Хейли Болдуин готовилась к свадьбе всю свою жизнь. Мы нашли 8 образов Болдуин, которые легко бы могли подойти для её торжественной церемонии с Бибером.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

История любви Джастина Бибера и Хейли Болдуин (Селена Гомес, прости)

1. Бесконечные ноги

Если дело касается вечерних нарядов, то Болдуин чаще всего выбирает платья с разрезом на ноге. В этом полосатом от Ralph and Russo модель появилась на красной дорожке Канн в 2017 году.

Хейли Болдуин

2. Нежный ангел

Хейли стремительно залетела в наши сердца, когда вступила в этом «ангельском» платье на дорожку MetGala этого года. Серый шедевр создал Tommy Hilfiger. Нежности данному образу добавил ободок из искусственных бутонов белых цветов.

3. Так и манит…

Модель выглядела как настоящая суперзвезда (или золотая рыбка, попавшая в сеть) в этом полупрозрачном и инкрустированном камнями бежевом платье со шлейфом.

4. В стиле бохо

Любая невеста в этом платье Roberto Cavalli была бы похожа на звезду изящного ретро-фильма. Кружево, страусиные перья, необычный подол — красивый свадебный наряд.

5. Серебро дороже золота

Модель собрала все взгляды на гала-ужине amfAR в 2016 году благодаря белому платью бренда Pamella Roland и его необычным серебряным рукавам (ну и глубокому вырезу декольте).

6. Любовь к кружеву

Существует много вариантов носить кружево. Хейли считает, что для него нужен скромный фасон как у этого платья от Dolce & Gabbana. А теперь представьте, что на фото есть ещё и фата — идеальный свадебный образ. Согласны?

7. Слоеное пирожное

Что нужно для того, чтобы звезда засияла? Ответ от Болдуин: много шифона и слоев, бриллиантовое колье и сетка, спадающая на лицо. Создателем объемного платья стал бренд Carolina Herrera.

8. Главное — детали

В этом полупрозрачном платье Gabriela Cadena Хейли точно выглядит как невеста. Несмотря на богатую инкрустацию, образ модели получился невероятно нежным и элегантным.