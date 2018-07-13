8 «свадебных» образов Хейли Болдуин 

На этой неделе Джастин Бибер официально сообщил о помолвке с экс-подругой Хейли Болдуин. Артист подарил своей будущей жене просто огромное кольцо! Однако помимо кадров кольца поклонники с нетерпением ждут фотографии свадебного образа Хейли и уже гадают, кто станет автором наряда (ажиотаж как перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл).
Ни для кого не секрет, что модель знает о всех модных тенденциях — это она каждый раз доказывает на красной дорожке. Более того, пролистав фотографии последних её выходов в свет, складывается такое ощущение, что Хейли Болдуин готовилась к свадьбе всю свою жизнь. Мы нашли 8 образов Болдуин, которые легко бы могли подойти для её торжественной церемонии с Бибером.
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
История любви Джастина Бибера и Хейли Болдуин (Селена Гомес, прости)
1. Бесконечные ноги
Если дело касается вечерних нарядов, то Болдуин чаще всего выбирает платья с разрезом на ноге. В этом полосатом от Ralph and Russo модель появилась на красной дорожке Канн в 2017 году.
Хейли Болдуин
2. Нежный ангел
Хейли стремительно залетела в наши сердца, когда вступила в этом «ангельском» платье на дорожку MetGala этого года. Серый шедевр создал Tommy Hilfiger. Нежности данному образу добавил ободок из искусственных бутонов белых цветов.
3. Так и манит…
Модель выглядела как настоящая суперзвезда (или золотая рыбка, попавшая в сеть) в этом полупрозрачном и инкрустированном камнями бежевом платье со шлейфом.
4. В стиле бохо
Любая невеста в этом платье Roberto Cavalli была бы похожа на звезду изящного ретро-фильма. Кружево, страусиные перья, необычный подол — красивый свадебный наряд.
5. Серебро дороже золота
Модель собрала все взгляды на гала-ужине amfAR в 2016 году благодаря белому платью бренда Pamella Roland и его необычным серебряным рукавам (ну и глубокому вырезу декольте).
6. Любовь к кружеву
Существует много вариантов носить кружево. Хейли считает, что для него нужен скромный фасон как у этого платья от Dolce & Gabbana. А теперь представьте, что на фото есть ещё и фата — идеальный свадебный образ. Согласны?
7. Слоеное пирожное
Что нужно для того, чтобы звезда засияла? Ответ от Болдуин: много шифона и слоев, бриллиантовое колье и сетка, спадающая на лицо. Создателем объемного платья стал бренд Carolina Herrera.
8. Главное — детали
В этом полупрозрачном платье Gabriela Cadena Хейли точно выглядит как невеста. Несмотря на богатую инкрустацию, образ модели получился невероятно нежным и элегантным.