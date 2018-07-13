Лето в офисе: 10 модных идей на каждый день от Виктории Бекхэм 

Даже если вы проводите лето за рабочим столом, это не повод отказывать себе в таких его радостях, как яркая палитра, легкие ткани и красочные принты. Берем пример с королевы делового стиля Виктории Бекхэм: носим длинную юбку в пол вместо брюк, соединяем в одном комплекте небесно-голубой цвет с алым, меняем строгую рубашку на яркую шелковую блузу, а маленькое черное платье на розовое — оно собирает образ и вытягивает не хуже, но настроение дарит совсем иное. Дополняем все перечисленное с классическими лодочками всех цветов радуги и наслаждаемся офисным летом!