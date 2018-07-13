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Мелания Трамп в образе диснеевской принцессы в платье J. Mendel
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Мелания Трамп в образе диснеевской принцессы в платье J. Mendel 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дональд и Мелания продолжают свой официальный тур, и следующей остановкой стал Лондон, где у них запланированы четыре дня встреч и переговоров, в том числе с королевой. В первый день официального визита президент США и первая леди были приглашены премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на гала-ужин в Бленхеймский дворец на окраине Вудстока.
Для торжественного мероприятия Мелания выбрала классический голливудский образ: вечернее шифоновое платье пастельно-желтого оттенка с деталями, напоминающими по конструкции кейп, от бренда J. Mendel. Пользователи социальных сетей тут же сравнили первую леди с диснеевской принцессой из мультфильма «Красавица и чудовище».
I’m waiting for Macron to turn up dressed as a candlestick. pic.twitter.com/LifBGZ72Te
— Mark Wallace (@wallaceme) July 12, 2018
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