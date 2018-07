Мелания Трамп в образе диснеевской принцессы в платье J. Mendel

Дональд и Мелания продолжают свой официальный тур, и следующей остановкой стал Лондон, где у них запланированы четыре дня встреч и переговоров, в том числе с королевой. В первый день официального визита президент США и первая леди были приглашены премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на гала-ужин в Бленхеймский дворец на окраине Вудстока.

Для торжественного мероприятия Мелания выбрала классический голливудский образ: вечернее шифоновое платье пастельно-желтого оттенка с деталями, напоминающими по конструкции кейп, от бренда J. Mendel. Пользователи социальных сетей тут же сравнили первую леди с диснеевской принцессой из мультфильма «Красавица и чудовище».

I’m waiting for Macron to turn up dressed as a candlestick. pic.twitter.com/LifBGZ72Te

— Mark Wallace (@wallaceme) July 12, 2018