8 кроп-топов на тонких бретелях 

Их любила и носила Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», их любят и носят сестры Дженнер с сестрами Хадид — а мы до недавнего времени посматривали на этот предмет гардероба с опаской. Трикотажные кроп-топы на тонких бретелях — вариант для очень смелых: фигуру они облегают максимально плотно, подчеркивают все, что попадается на пути, и носятся, разумеется, без белья. Модели из более плотных тканей в этом плане куда комфортнее — и часто бывают очень интересными благодаря неожиданным изыскам кроя.