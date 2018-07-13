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8 кроп-топов на тонких бретелях
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8 кроп-топов на тонких бретелях 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Их любила и носила Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», их любят и носят сестры Дженнер с сестрами Хадид — а мы до недавнего времени посматривали на этот предмет гардероба с опаской. Трикотажные кроп-топы на тонких бретелях — вариант для очень смелых: фигуру они облегают максимально плотно, подчеркивают все, что попадается на пути, и носятся, разумеется, без белья. Модели из более плотных тканей в этом плане куда комфортнее — и часто бывают очень интересными благодаря неожиданным изыскам кроя.
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