Зои Кравиц стала лицом аромата Black Opium от Yves Saint Laurent

Зои Кравиц, которая уже является амбассадором французского Дома, стала лицом легендарного аромата YSL Black Opium. Впервые парфюм был представлен в 1977 году и сразу подвергся критике из-за названия (в некоторых странах его тут же запретили). Идея такого провокационного имени возникла у Ива вместе с «китайской» коллекцией одежды, выполненной в черном бархате и украшенной золотыми орнаментами. Зои представит интерпретацию оригинального аромата, выпущенную в 2014 году. Она тоже не боится быть независимой как на экране ("Большая маленькая ложь"), так и в жизни: актриса всегда была известна безупречным и одновременно дерзким стилем.

Рекламную кампанию с участием Зои можно будет увидеть 18 августа. Новая история Black Opium — о жизни, полной беззаботности, страсти и красоты. Режиссером фильма стал Йонас Линдстрём, в нем также появятся печатные и цифровые работы лондонского фотографа Тайрона Лебона.