Ещё
Зои Кравиц стала лицом аромата Black Opium от Yves Saint Laurent
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зои Кравиц стала лицом аромата Black Opium от Yves Saint Laurent 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Зои Кравиц, которая уже является амбассадором французского Дома, стала лицом легендарного аромата YSL Black Opium. Впервые парфюм был представлен в 1977 году и сразу подвергся критике из-за названия (в некоторых странах его тут же запретили). Идея такого провокационного имени возникла у Ива вместе с «китайской» коллекцией одежды, выполненной в черном бархате и украшенной золотыми орнаментами. Зои представит интерпретацию оригинального аромата, выпущенную в 2014 году. Она тоже не боится быть независимой как на экране ("Большая маленькая ложь"), так и в жизни: актриса всегда была известна безупречным и одновременно дерзким стилем.
Рекламную кампанию с участием Зои можно будет увидеть 18 августа. Новая история Black Opium — о жизни, полной беззаботности, страсти и красоты. Режиссером фильма стал Йонас Линдстрём, в нем также появятся печатные и цифровые работы лондонского фотографа Тайрона Лебона.
Harper’s Bazaar: последние новости
Первая официальная совместная поездка молодоженов: принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии Шопинг-дайджест: 13—20 июля 8 кроп-топов на тонких бретелях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды-ровесники: женщины против мужчин3
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев39
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет71
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым10
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение