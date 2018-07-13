Шопинг-дайджест: 13—20 июля

Коллекция Dolce & Gabbana «Матрешка»

Женщины всегда вдохновляли Доменико и Стефано, и этим летом они обратились к одному из самых знаменитых женских образов России, матрешке. В новую капсулу Dolce & Gabbana вошли бархатные и лаковые туфли с фигурным каблуком, расписанным в национальных мотивах, а также сумки в форме сердца с вышивкой. Коллекция будет представлена в бутиках бренда в Третьяковском проезде на Кутузовском, 31, в «Барвихе Luxury Village» и в корнере бренда в ЦУМе . А на сайте универмага уже можно оформить предзаказ.

Коллаборация Aizel с художником Джереми Виллемом

Австралийский художник, основавший в Нью-Йорке собственную студию Jeremyville, вдохновляется авангардистом Марселем Дюшаном, сюрреалистом Дали и основоположником поп-арта Уорхолом. Его работы напоминают одновременно коллажи и комиксы. Джереми уже сотрудничал с парижским Colette, а теперь создал постеры, посвященные Москве. Лимитированная коллекция дополнена плакатами с Нью-Йорком, футболками, шоперами, патчами, раскрасками, копилками и книгами. Капсулу можно найти в концепт-сторе Aizel в Столешниковом переулке и в интернет-магазине Aizel.

Новые марки купальников в ЦУМе

Все необходимое для пляжного отдыха теперь точно можно найти на четвертом этаже ЦУМа. К коллекциям уже представленных марок женского белья и купальников добавились La Reveche и Oséree. Итальянский бренд La Reveche шьет купальные костюмы вручную, украшая каждый фирменной отделкой в виде лепестков. Дизайнеры La Reveche утверждают, что их купальники можно носить не только на курорте, но и в городе — например, с джинсами. Отправиться не переодеваясь прямиком с яхты на вечерний коктейль предлагают и Oséree. Их модели и правда подходят скорее для вечеринки, чем для ленивого дня на пляже: бикини с кружевом заменит бралетт, а слитный купальник с металлическим блеском смело надевайте с длинной юбкой и белой рубашкой.

Коллекция Мэттью Уильямса для Nike

В эти выходные в концепт-сторе «КМ20» поступит в продажу коллекция Nike x MMW — коллаборация спортивного бренда с Мэттью Уильямсом, креативным директором бренда 1017 ALYX 9SM. Дизайнер создал для Nike экипировку для тренировок, используя компьютерное моделирование и генеративный дизайн, основанные на огромных массивах данных, собранных Nike. В капсулу вошли куртки, футболки, брюки, тайтсы, кроп-топы, носки и балаклавы. Каждая вещь продумана от и до. Например, тайтсы Nike x MMW состоят из трех частей: спортивных легинсов, шорт с функциональными карманами и полотенца, которое легко крепится к поясу сзади. Лицом Nike x MMW стала виртуальная модель Лил Микела.

Чемоданы, сумки и аксессуары для бархатного сезона в коллекции Mandarina Duck FW 2018/19 В последней коллекции Mandarina Duck ищите все для комфортного путешествия. Бренд представил новые линейки Joy Techno, Box, Sistema, Diana и Forma. Joy Techno — интерпретация уже известной модели Joy. В ней яркие цвета сменились на более спокойные и глубокие, а спортивная сетка — на плотный сетчатый материал со светоотражающей подкладкой. Коллекция для путешествий Travel пополнилась легкими и прочными чемоданами Box, которые можно взять в салон самолета.

Украшения Lalique для образа в духе «Великого Гэтсби»

Коллекция украшений «1927/1928» хрустального бренда Lalique вдохновлена периодом Art Deco и образом Garconne ("гаркон") — «новых женщин» эпохи «Великого Гэтсби»: свободных, дерзких и элегантных. ​В основу дизайна колец, подвесок, сережек и браслетов легли мотивы, созданные Рене Лаликом еще в 1927 и 1928 годах.