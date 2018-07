Каблуки-матрешки от Dolce&Gabbana, худи от Бейонсе и «умные» шорты из Израиля: что обсуждали в моде на этой неделе

Коллекция Dolce&Gabbana На этой неделе модные критики с особым вниманием следили и за политической повесткой. Еще бы, ведь в официальные поездки отправились сразу две высокопоставленные дамы, чьи наряды неизменно вызывают бурные обсуждения — Мелания Трамп посетила саммит НАТО в Брюсселе и поужинала с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй , а Меган Маркл вместе принцем Гарри совершили поездку в Ирландию. О том, что же происходило в мире модных брендов, читайте в нашем дайджесте. 1. Оденься как Бейонсе! Выступление 36-летней Бейонсе на фестивале Coachella в этом году впечатлило не только поклонников ее музыки — дива исполняла свои хиты на протяжении двух часов, — но и не оставило равнодушным модников. На сцене певица сменила пять роскошных нарядов, созданных для нее креативным директором Balmain Оливье Рустеном. Во вторник пришла хорошая новость для тех, кто мечтал одеться как Бейонсе. Французский модный Дом анонсировал дроп капсульной коллекции Balmain x Beyoncé, куда войдут худи и футболки, вдохновленные фестивальными образами певицы. Премьера коллекции состоится во флагманском бутике Balmain в Париже 13 июля с семи до девяти вечера. Потом вещи будут доступны для заказа и на официальном сайте бренда. Выручка от продаж будет пожертвована в UNCF (некоммерческая организация, которая поддерживает темнокожих студентов).

2. Dolce&Gabbana — суд в Германии, с любовью к России В последнее время бренд Dolce&Gabbana часто оказывался в новостях, и не всегда это были сообщения о новых творениях итальянских дизайнеров. Так, Стефано Габбана настроил против себя многих селебрити, когда на пустом месте оскорбил Селену Гомес. И если певица не стала разбираться со скандалистом, то вот немецкий бренд Puma свои претензии решил выразить в судебном порядке. Производитель спортивной одежды считает, что Dolce&Gabbana скопировал дизайн пляжных тапочек с мехом от Рианны, которые Puma выпускает уже несколько лет. Защита итальянского бренда настаивает, что обувь, выпускаемая Dolce&Gabbana, декорирована настоящим мехом, стоит намного дороже и предназначена для совсем другой целевой группы, а, значит, не может расцениваться как конкурентная продукция. Шлепанцы из коллаборации Puma с Рианной стоят порядка 70 долларов, а от Dolce&Gabbana — почти 600 долларов. Первый суд Puma проиграла, но сдаваться бренд не собирается. Компания подала новый иск в суд второй инстанции в Мюнхене. Ох уж эти бюрократичные немцы! То ли дело, широкая русская душа! Для особо патриотичных сограждан Dolce&Gabbana выпустили очередную эксклюзивную коллекцию. Итальянский бренд известен своим особым отношениям к нашей стране — только в июне D&G презентовали коллекцию, созданную с учетом пожеланий российских клиентов. И вот очередной подарок модницам. В коллекцию, которая уже доступна для предзаказа на сайте ЦУМа , вошли лаковые (154тысяч рублей) и замшевые туфли (138 тысяч рублей) с каблуками в виде матрешки и сумка за 391 тысячу рублей в форме сердца с вышитым изображением храма Василия Блаженного. Наконец-то, к знаменитому платью с гербом нашлись достойные аксессуары!

3. Осенний деним от Monki Шведский бренд Monki представил новый лукбук, который порадует поклонников денима и экомоды. В коллекцию вошли классические модели курток, джинсов, комбинезонов и рубашки из органического хлопка. Обошлось и без цветных революций — в палитре преобладают темно-синие и голубые оттенки, а осеннего настроения (коллекция поступит в продажу в конце августа) добавил джинсовый костюм цвета увядающей листвы.

4. Burberry: коллаборация с Вивьен Вествуд и переход к системе дропов О том, что с приходом Рикардо Тиши консервативность Burberry, с которой начинал бороться еще Кристофер Бейли , может пошатнуться окончательно, говорили многие. Теперь этим словам находится и практическое подтверждение. В конце прошлой недели традиционный британский бренд объявил о коллаборации с, пожалуй, главной возмутительницей спокойствия в британской моде, Вивьен Вествуд. Вивьен — одна из первых модельеров, благодаря которым у меня появилась мечта стать дизайнером. Я невероятно счастлив объявить новую коллаборацию с британской панк-иконой, — написал в своем Instagram-аккаунте Рикардо Тиши. Изменить новый креативный директор планирует и модель продаж. Тиши собирается адаптировать для Burberry популярные сейчас в мире моды дропы. Как сообщает прортал WWD, первая капсульная коллекция может быть приурочена к London Fashion Week, которая пройдет в сентябре. Именно там Рикардо Тиши впервые продемонстрирует свои творения на подиуме в качестве креативного директора бренда. Премьера коллаборации Burberry x Vivienne Westwood намечена на декабрь 2018 года.

Андреас Кронталер , Вивьен Вествуд и Рикардо Тиши 5. «Запредельная» кампания Moncler c Милли Бобби Браун Ольгой Карпуть На прошлой неделе Moncler анонсировал сотрудничество со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, но теперь стало известно, что коллаборация станет частью осенне-зимней кампании Moncler Beyond. К участию итальянский люксовый бренд пригласил 19 мужчин и женщин, которые, по мнению бренда, являются лидерами мнений в своей области и способны «выходить за свои границы, мыслить глубже, и стремиться к большему». В их число, кроме Милли Бобби Браун, вошли Милли Бобби Браун, основательница «КМ20» Ольга Карпуть, хип-хоп-исполнитель Шек Уэс, итальянский космонавт Уолтер Виллади, модель, диетолог и мама Илона Маска Мэй Маск, повар и ресторатор Дэнни Бойен, паралимпийская чемпионка, фехтовальщица Бебе Вио и другие. Кампания снята в черно-белом цвете, все участники позируют в базовом пуховике от Moncler. Автором кампании выступил британский фотограф Крейг Макдин, известный по работе с Dior, Oscar de la Renta, Tommy Hilfiger и другими модными брендами, а также по целому ряду фотопортретов голливудских знаменитостей.

Ольга Карпуть

#MONCLERBEYOND is an expression of pure human strength expressed by bringing together a diverse set of individuals. _ The new #Moncler advertising campaign shot in timeless black and white by @craigmcdeanstudio, features nineteen individuals from all walks of life and of every age, ethnicity and origin, united under one claim: BEYOND. _ #MillieBobbyBrown #JohnBoyega #CrystalZhang #ConieVallese #GuillaumeNery #LexieAlford #MayeMusk #Miyavi #EizaGonzalez #WalterVilladei #CarmenJorda #Xiuhtezcatl #DavidDeRothschild #OlgaKarput #DannyBowien #BebeVio #SheckWes #LiyaKebede #GusKenworthy A post shared by Moncler (@moncler) on Jul 11, 2018 at 6:04am PDT 5. «Умные» шорты помогут с выбором джинсов Как сложно бывает найти джинсы, хорошо сидящие по фигуре! То слишком широки в талии, но чересчур облегают бедра, то наоборот. Борьба стандартных размеров и уникальных фигур бесконечна, и с такой проблемой хоть раз в жизни сталкивалась, пожалуй, каждая модница. Теперь современные технологии спешат на помощь всем тем, кто страдает в примерочных. Израильский старт-ап Like a Glove разработал шорты, которые позволяют точно измерить ваши параметры. Встроенный датчик передает всю информацию по Bluetooth и ее можно сохранить в специальном приложении для смартфона. В отличие от некоторых джинсов, израильские шорты рассчитаны на все типы фигур, в том числе для plus-size. Шорты могут стать и отличным спортивным аксессуаром — так как все данные сохраняются, можно следить за тем, какие результаты приносят тренировки и как меняется ваше тело на протяжении месяцев и даже лет.