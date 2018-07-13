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Выпущен парфюм с ароматом пустыни
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Выпущен парфюм с ароматом пустыни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французский модный дом Louis Vuitton представил новый аромат Ombre Nomade в первой мужской коллекции парфюмерии Les Parfums Louis Vuitton. Об этом «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в пятницу, 13 июля.
Создатель аромата, сочетающего ноты дерева уд и раскаленного металла, — мастер-парфюмер дома Louis Vuitton Жак Кавалье-Бельтрю. По его замыслу композиция должна напоминать о пустыне. Парфюм заключен в лаконичный прозрачный флакон объемом 100 миллилитров, напоминающий старинную аптечную бутылку с черной крышкой. Новинка поступит в продажу в избранные магазины Louis Vuitton и на официальном сайте дома в августе 2018 года.
Ранее в линии Les Parfums вышли пять ароматов: L'Immensité («Необъятность»), в основе которого лежит композиция имбиря и красного апельсина, Nouveau monde («Новый мир») с нотами какао и специй, Orage («Шторм») с нотой ириса, Sur la route («В дороге») с цитрусовым аккордом лайма и бергамота и Au hasard («Наугад») с нотами сандала.
Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Также выпускает парфюмерию для мужчин и женщин.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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