Как украсить платье: подборка из 33 мастер-классов и идей 

1. Декор шикарными шёлковыми цветами
Фото: BurdaStyle.ru Великолепные объёмные цветы любое платье способны превратить в роскошный вечерний наряд. Как сшить такие цветы и декорировать ими вещи — в пошаговом мастер-классе BurdaStyle.
Как сшить цветы из шелка и декорировать ими одежду
2. Модная вышивка
Фото: @chloe
Фото: @mango
Украсить платье вышивкой — в этническом или абстрактном стиле, цветной или однотонной гладью, крестом или ажуром — тоже прекрасная идея. Чтобы быть в тренде, выбирая мотив и цвета для вышивки, изучите наш обзор о том, что и как модно вышивать на одежде в этом сезоне.
Вышивка на одежде: что в моде летом-2018?
3. Декор бусинами, бисером и стразами
Фото: Pinterest/Laila Aguizoul
Ещё один вариант, позволяющий сделать простое платье нарядным, — расшить его бусинами, бисером или стразами. Подборка разнообразных вариантов и идей — в нашем обзоре.
Декор одежды бусинами, бисером и стразами: 33 идеи
4. Кружевной воротничок
Фото: itsalwaysautumn.com Такой очаровательный воротничок мгновенно сделает нарядным платьице для совсем юной модницы или преобразить строгий скромный «взрослый» наряд. Сделать такое украшение очень просто, и умение плести кружева не потребуется. Подробнее — в мастер-классе.
Воротничок из кружевной салфетки своими руками
5. Воротничок «питер пэн»
Фото: sewmuchado.com Нарядный и строгий одновременно, такой воротничок может украсить и простое трикотажное повседневное платье, и наряд для вечера. Сшить его можно как из белой или другой однотонной ткани, так и из ткани с принтом или материала интересной фактуры. Выкройка одна — результат совершенно разный! Подробности — в пошаговом мастер-классе. (Там же вы прочтёте историю возникновения необычного названия такого воротничка.)
Вечно юная: воротничок «питер пэн» своими руками
6. Блестящий воротничок
Фото: BurdaStyle.ru Такой воротничок быстро шьётся из ткани-основы и нескольких видов тесьмы с бисером и пайетками. Подробности — в мастер-классе BurdaStyle.
Интересный декор своими руками: радужные полоски
7. Украшаем платье бантом
Фото: tedbakerimages.com Бант можно сшить из той же ткани, что и платье, или сделать его контрастным, можно оставить бант съёмным или пришить его к воротнику. Как сшить бант — читайте в мастер-классе.
Воротник-бант своими руками
8. Кружевной воротничок в ретро-стиле + бант
Фото: BurdaStyle.ru Немного кружев и остатки шёлковой ткани понадобятся для создания такого великолепного аксессуара, который добавит очарования базовому платью.
Кружева
9. Воланы + оборки
Фото: BurdaStyle.ru Воланы, рюши и оборки добавляют платью и образу в целом женственности и романтичности. О том, как украсить платье воланами и оборками, читайте в материале BurdaStyle. Там же — подборка идей для украшения.
Как украсить модель оборками или воланами
10. Оборка в виде сердечек
Фото: BurdaStyle.ru Такой оригинальной объёмной оборкой можно декорировать вырез платья, украсить рукава, пояс на талии, карманы или подчеркнуть другие детали. Как сделать такую оборку-цепочку из выпуклых сердечек, читайте в мастер-классе BurdaStyle.
Оборка в виде сердечек своими руками
11. Рюши из лент
Фото: BurdaStyle.ru Рапсовой или шёлковой ленты для такого украшения вам потребуется немало, но и результат выходит впечатляющий.
Рюши из лент: украшаем одежду
12. Декоративные заплатки
Фото: Pinterest.com Способ, позволяющий не только украсить платье, но и отремонтировать, например, замаскировав пятнышко или дыру на подоле. Вариант подходит для детского платья на любой сезон, плюс — для летнего или оригинального женского платья. Подробности — в мастер-классе.
Как сделать декоративные круги на платье
13. Аппликация в стиле «колор-блокинг»
Фото: BurdaStyle.ru Прелесть колор-блокинга в том, что вы можете успешно сочетать действительно яркие и сочные оттенки, которые будут выглядеть цельно и гармонично. Если вы не готовы к пошиву целого изделия в этом стиле, начните с малого — украсьте платье аппликациями.
Аппликации в стиле колор-блокинг
14. Аппликации в виде бабочек из шифона
Фото: BurdaStyle.ru Бабочки — будь это украшение, рисунок или аппликация, — прекрасный способ добавить нотку женственной несерьезности в любой наряд! Эти бабочки выполняются из полупрозрачного шифона. Как украсить платье такой аппликацией, читайте в мастер-классе BurdaStyle.
Аппликация из шифона своими руками
15. «Котоаппликация»
Фото: BurdaStyle.ru В зависимости от выбранного материала у вас может получиться милая домашняя или дикая кошка. Такой аппликацией можно украсить детское платье или женское в спортивном стиле или стиле кэжуал. Подробный мастер-класс — по ссылке.
Аппликация на одежде своими руками
16. Аппликация из кожи
Фото: blog.megannielsen.com Такой аппликацией из тонкой кожи можно украсить трикотажное платье в спортивном стиле. Впрочем, другой рисунок может подойти и для платья, например, в стиле кэжуал.
Аппликация из кожи своими руками
17. Термоклеевая аппликация из ткани
Фото: blog.colettehq.com Если у вас есть лоскуток ткани с красивым принтом, вы можете украсить им платье, сделав аппликацию. Вам потребуется специальная двусторонняя клеевая прокладка: ею с помощью утюга вы зафиксируете рисунок на ткани платья… Подробности — в мастер-классе.
Как сделать термоклеевую аппликацию из ткани
18. Аппликации на любой вкус
Фото: BurdaStyle.ru В этом обзоре собраны рекомендации по изготовлению самых разнообразных аппликаций из разных материалов — ткани, тюля, кружева… Идеи и подборка руководств — по ссылке.
Как сделать аппликацию на ткани
19. Бахрома для летнего платья
Фото: blog.tessuti.com.au Такое украшение выглядит одновременно деликатно и интересно. Как быстро и красиво декорировать короткое летнее платье бахромой и широкой обтачкой — читайте в мастер-классе.
Как сделать бахрому и украсить ей летнее платье
20. Декор из павловопосадского платка
Фото: BurdaStyle.ru/TDarya
Простое однотонное платье можно превратить в совершенно необычное и великолепное, декорировав его фрагментами павловопосадского платка. Как это сделать — читайте в подробном мастер-классе.
Декорируем платье русским платком: мастер-класс
21. Декор элементами плиссе
Фото: BurdaStyle.ru Декор из элементов плиссе выглядит роскошно и элегантно. вы можете украсить платье баской и/или манжетами плиссе. Как это сделать — читайте в мастер-классе BurdaStyle.
Декоративные элементы плиссе в одежде своими руками
22. Узоры, нарисованные пряжей
Фото: polyvore
Дизайнерские образы с подиумов частенько удивляют необычным подходом к деталям! Если вы хотите добавить яркую нотку к нейтральному наряду, воспользуйтесь нашей идеей: нарисуйте узоры на платье пряжей. Как это сделать — см. мастер-класс.
Декорируем одежду с помощью пряжи
23. Принт своими руками
Фото: BurdaStyle.ru Однотонное платье вы можете украсить принтом, сделав его своими руками. Узор и цвет вы можете выбрать на свой вкус, и украсить всё платье или часть его. Подробнее — в мастер-классе.
Как сделать принт на ткани своими руками
24. Платье можно и перекрасить
Фото: BurdaStyle.ru Этим способом вы можете покрасить ткань, чтобы потом сшить из него необычное платье, или изменить уже готовое изделие, воспользовавшись теми же инструкциями.
Арт-принты: красим ткань с помощью пульверизатора
25. Декор маленького чёрного платья
Фото: BurdaStyle.ru Ваше маленькое черное платье вам надоело? Оживите его с помощью разноцветных мотивов!
Как декорировать маленькое черное платье
26. Цветы из пайеток и бисера
Фото: BurdaStyle.ru Платье, декорированное россыпью таких цветочков, заблестит и заиграет по-новому! О том, как сделать такие милые цветы, — пошаговый мастер-класс BurdaStyle.
Декорируем платья блестящими цветами
27. Декор пуговицами из шнура
Фото: BurdaStyle.ru Если на вашем платье есть застёжка на пуговицы, вы можете декорировать его, заменив обычные пуговицы на оригинальные — например, вот такие, сплетённые своими руками из шнура. Инструкция — в нашем мастер-классе.
Плетеные пуговицы-шарики своими руками
28. Украшение пуговицами из ткани
Фото: pinterest.com Пуговицы из ткани выглядят очень красиво. А главное — вы сможете подобрать идеально подходящий цвет материала и украсить вашу одежду авторской фурнитурой.
Как сделать пуговицы из ткани
29. Декор выреза бантом
Фото: www.tillyandthebuttons.com Этот способ идеально подойдет для глубокого круглого выреза, причем хорошо будут смотреться банты как из основной, так и из контрастной тканей. Если у вас есть платье с глубоким вырезом на спинке, которое вам уже немного надоело, попробуйте украсить бантом вырез, чтобы добавить кокетливый штрих.
Декорируем вырез бантом
30. Украшение подола фестонами
Фото: pinterest.com С помощью нашего мастер-класса вы сможете украсить фестонами практически любое платье на свой вкус! Он подойдет как для подолов и рукавов, так и для вырезов.
Само очарование: украшаем подол фестонами
31. Необычные бретели
Фото: BurdaStyle.ru Если у вас есть открытое платье, вы можете заменить простые бретели такими вот необычными, или добавить их к платью с верхом корсетного типа. Как сделать бретели — читайте мастер-класс.
Мастер-класс: как добавить бретели
32. Украшение тесьмой
Фото: weallsew.com Так можно украсить подол и/или рукава летнего платья или платья для девочки. Прелесть такого способа заключается в том, что тесьма смотрится очень воздушно, особенно, если не только обработать край, но и сделать вставку.
Необычный способ обработки края отделочной тесьмой
33. Декор из кожаных вставок
Фото: BurdaStyle.ru Геометричные детали из тонкой контрастной кожи сделают любую вещь особенной! Как изменить с помощью вставок готовое платье, читайте в мастер-классе BurdaStyle.
Кожаные вставки своими руками