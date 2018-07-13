Как украсить платье: подборка из 33 мастер-классов и идей

1. Декор шикарными шёлковыми цветами

Фото: BurdaStyle.ru Великолепные объёмные цветы любое платье способны превратить в роскошный вечерний наряд. Как сшить такие цветы и декорировать ими вещи — в пошаговом мастер-классе BurdaStyle.

Как сшить цветы из шелка и декорировать ими одежду

2. Модная вышивка

Фото: @chloe

Фото: @mango

Украсить платье вышивкой — в этническом или абстрактном стиле, цветной или однотонной гладью, крестом или ажуром — тоже прекрасная идея. Чтобы быть в тренде, выбирая мотив и цвета для вышивки, изучите наш обзор о том, что и как модно вышивать на одежде в этом сезоне.

Вышивка на одежде: что в моде летом-2018?

3. Декор бусинами, бисером и стразами

Фото: Pinterest/Laila Aguizoul

Ещё один вариант, позволяющий сделать простое платье нарядным, — расшить его бусинами, бисером или стразами. Подборка разнообразных вариантов и идей — в нашем обзоре.

Декор одежды бусинами, бисером и стразами: 33 идеи

4. Кружевной воротничок

Фото: itsalwaysautumn.com Такой очаровательный воротничок мгновенно сделает нарядным платьице для совсем юной модницы или преобразить строгий скромный «взрослый» наряд. Сделать такое украшение очень просто, и умение плести кружева не потребуется. Подробнее — в мастер-классе.

Воротничок из кружевной салфетки своими руками

5. Воротничок «питер пэн»

Фото: sewmuchado.com Нарядный и строгий одновременно, такой воротничок может украсить и простое трикотажное повседневное платье, и наряд для вечера. Сшить его можно как из белой или другой однотонной ткани, так и из ткани с принтом или материала интересной фактуры. Выкройка одна — результат совершенно разный! Подробности — в пошаговом мастер-классе. (Там же вы прочтёте историю возникновения необычного названия такого воротничка.)

Вечно юная: воротничок «питер пэн» своими руками

6. Блестящий воротничок

Фото: BurdaStyle.ru Такой воротничок быстро шьётся из ткани-основы и нескольких видов тесьмы с бисером и пайетками. Подробности — в мастер-классе BurdaStyle.

Интересный декор своими руками: радужные полоски

7. Украшаем платье бантом

Фото: tedbakerimages.com Бант можно сшить из той же ткани, что и платье, или сделать его контрастным, можно оставить бант съёмным или пришить его к воротнику. Как сшить бант — читайте в мастер-классе.

Воротник-бант своими руками

8. Кружевной воротничок в ретро-стиле + бант

Фото: BurdaStyle.ru Немного кружев и остатки шёлковой ткани понадобятся для создания такого великолепного аксессуара, который добавит очарования базовому платью.

Кружева

9. Воланы + оборки

Фото: BurdaStyle.ru Воланы, рюши и оборки добавляют платью и образу в целом женственности и романтичности. О том, как украсить платье воланами и оборками, читайте в материале BurdaStyle. Там же — подборка идей для украшения.

Как украсить модель оборками или воланами

10. Оборка в виде сердечек

Фото: BurdaStyle.ru Такой оригинальной объёмной оборкой можно декорировать вырез платья, украсить рукава, пояс на талии, карманы или подчеркнуть другие детали. Как сделать такую оборку-цепочку из выпуклых сердечек, читайте в мастер-классе BurdaStyle.

Оборка в виде сердечек своими руками

11. Рюши из лент

Фото: BurdaStyle.ru Рапсовой или шёлковой ленты для такого украшения вам потребуется немало, но и результат выходит впечатляющий.

Рюши из лент: украшаем одежду

12. Декоративные заплатки

Фото: Pinterest.com Способ, позволяющий не только украсить платье, но и отремонтировать, например, замаскировав пятнышко или дыру на подоле. Вариант подходит для детского платья на любой сезон, плюс — для летнего или оригинального женского платья. Подробности — в мастер-классе.

Как сделать декоративные круги на платье

13. Аппликация в стиле «колор-блокинг»

Фото: BurdaStyle.ru Прелесть колор-блокинга в том, что вы можете успешно сочетать действительно яркие и сочные оттенки, которые будут выглядеть цельно и гармонично. Если вы не готовы к пошиву целого изделия в этом стиле, начните с малого — украсьте платье аппликациями.

Аппликации в стиле колор-блокинг

14. Аппликации в виде бабочек из шифона

Фото: BurdaStyle.ru Бабочки — будь это украшение, рисунок или аппликация, — прекрасный способ добавить нотку женственной несерьезности в любой наряд! Эти бабочки выполняются из полупрозрачного шифона. Как украсить платье такой аппликацией, читайте в мастер-классе BurdaStyle.

Аппликация из шифона своими руками

15. «Котоаппликация»

Фото: BurdaStyle.ru В зависимости от выбранного материала у вас может получиться милая домашняя или дикая кошка. Такой аппликацией можно украсить детское платье или женское в спортивном стиле или стиле кэжуал. Подробный мастер-класс — по ссылке.

Аппликация на одежде своими руками

16. Аппликация из кожи

Фото: blog.megannielsen.com Такой аппликацией из тонкой кожи можно украсить трикотажное платье в спортивном стиле. Впрочем, другой рисунок может подойти и для платья, например, в стиле кэжуал.

Аппликация из кожи своими руками

17. Термоклеевая аппликация из ткани

Фото: blog.colettehq.com Если у вас есть лоскуток ткани с красивым принтом, вы можете украсить им платье, сделав аппликацию. Вам потребуется специальная двусторонняя клеевая прокладка: ею с помощью утюга вы зафиксируете рисунок на ткани платья… Подробности — в мастер-классе.

Как сделать термоклеевую аппликацию из ткани

18. Аппликации на любой вкус

Фото: BurdaStyle.ru В этом обзоре собраны рекомендации по изготовлению самых разнообразных аппликаций из разных материалов — ткани, тюля, кружева… Идеи и подборка руководств — по ссылке.

Как сделать аппликацию на ткани

19. Бахрома для летнего платья

Фото: blog.tessuti.com.au Такое украшение выглядит одновременно деликатно и интересно. Как быстро и красиво декорировать короткое летнее платье бахромой и широкой обтачкой — читайте в мастер-классе.

Как сделать бахрому и украсить ей летнее платье

20. Декор из павловопосадского платка

Фото: BurdaStyle.ru/TDarya

Простое однотонное платье можно превратить в совершенно необычное и великолепное, декорировав его фрагментами павловопосадского платка. Как это сделать — читайте в подробном мастер-классе.

Декорируем платье русским платком: мастер-класс

21. Декор элементами плиссе

Фото: BurdaStyle.ru Декор из элементов плиссе выглядит роскошно и элегантно. вы можете украсить платье баской и/или манжетами плиссе. Как это сделать — читайте в мастер-классе BurdaStyle.

Декоративные элементы плиссе в одежде своими руками

22. Узоры, нарисованные пряжей

Фото: polyvore

Дизайнерские образы с подиумов частенько удивляют необычным подходом к деталям! Если вы хотите добавить яркую нотку к нейтральному наряду, воспользуйтесь нашей идеей: нарисуйте узоры на платье пряжей. Как это сделать — см. мастер-класс.

Декорируем одежду с помощью пряжи

23. Принт своими руками

Фото: BurdaStyle.ru Однотонное платье вы можете украсить принтом, сделав его своими руками. Узор и цвет вы можете выбрать на свой вкус, и украсить всё платье или часть его. Подробнее — в мастер-классе.

Как сделать принт на ткани своими руками

24. Платье можно и перекрасить

Фото: BurdaStyle.ru Этим способом вы можете покрасить ткань, чтобы потом сшить из него необычное платье, или изменить уже готовое изделие, воспользовавшись теми же инструкциями.

Арт-принты: красим ткань с помощью пульверизатора

25. Декор маленького чёрного платья

Фото: BurdaStyle.ru Ваше маленькое черное платье вам надоело? Оживите его с помощью разноцветных мотивов!

Как декорировать маленькое черное платье

26. Цветы из пайеток и бисера

Фото: BurdaStyle.ru Платье, декорированное россыпью таких цветочков, заблестит и заиграет по-новому! О том, как сделать такие милые цветы, — пошаговый мастер-класс BurdaStyle.

Декорируем платья блестящими цветами

27. Декор пуговицами из шнура

Фото: BurdaStyle.ru Если на вашем платье есть застёжка на пуговицы, вы можете декорировать его, заменив обычные пуговицы на оригинальные — например, вот такие, сплетённые своими руками из шнура. Инструкция — в нашем мастер-классе.

Плетеные пуговицы-шарики своими руками

28. Украшение пуговицами из ткани

Фото: pinterest.com Пуговицы из ткани выглядят очень красиво. А главное — вы сможете подобрать идеально подходящий цвет материала и украсить вашу одежду авторской фурнитурой.

Как сделать пуговицы из ткани

29. Декор выреза бантом

Фото: www.tillyandthebuttons.com Этот способ идеально подойдет для глубокого круглого выреза, причем хорошо будут смотреться банты как из основной, так и из контрастной тканей. Если у вас есть платье с глубоким вырезом на спинке, которое вам уже немного надоело, попробуйте украсить бантом вырез, чтобы добавить кокетливый штрих.

Декорируем вырез бантом

30. Украшение подола фестонами

Фото: pinterest.com С помощью нашего мастер-класса вы сможете украсить фестонами практически любое платье на свой вкус! Он подойдет как для подолов и рукавов, так и для вырезов.

Само очарование: украшаем подол фестонами

31. Необычные бретели

Фото: BurdaStyle.ru Если у вас есть открытое платье, вы можете заменить простые бретели такими вот необычными, или добавить их к платью с верхом корсетного типа. Как сделать бретели — читайте мастер-класс.

Мастер-класс: как добавить бретели

32. Украшение тесьмой

Фото: weallsew.com Так можно украсить подол и/или рукава летнего платья или платья для девочки. Прелесть такого способа заключается в том, что тесьма смотрится очень воздушно, особенно, если не только обработать край, но и сделать вставку.

Необычный способ обработки края отделочной тесьмой

33. Декор из кожаных вставок

Фото: BurdaStyle.ru Геометричные детали из тонкой контрастной кожи сделают любую вещь особенной! Как изменить с помощью вставок готовое платье, читайте в мастер-классе BurdaStyle.

Кожаные вставки своими руками