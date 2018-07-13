7 пар белых джинсов, чтобы носить их с открытыми топами и майками

C приходом настоящей летней жары хочется забыть о синих джинсах, которые выручали всю зиму. Душа требует светлых цветов, поэтому заменяем синий деним на белый или кремовый. Гамма оттенков может варьироваться, а вот фасон ни в коем случае не скинни. Прямые, расклешенные книзу, «мамины» бананы — чем свободнее они сидят, тем лучше. Носим с облегающими трикотажными топами, боди, короткими лифами — играем на контрасте «объемный низ — облегающий верх». Осенью к ним присоединятся пиджаки с мужского плеча как у звезд стритстайла, так что покупка крайне выгодная.