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7 пар белых джинсов, чтобы носить их с открытыми топами и майками
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7 пар белых джинсов, чтобы носить их с открытыми топами и майками 

Harper’s Bazaar 26 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
C приходом настоящей летней жары хочется забыть о синих джинсах, которые выручали всю зиму. Душа требует светлых цветов, поэтому заменяем синий деним на белый или кремовый. Гамма оттенков может варьироваться, а вот фасон ни в коем случае не скинни. Прямые, расклешенные книзу, «мамины» бананы — чем свободнее они сидят, тем лучше. Носим с облегающими трикотажными топами, боди, короткими лифами — играем на контрасте «объемный низ — облегающий верх». Осенью к ним присоединятся пиджаки с мужского плеча как у звезд стритстайла, так что покупка крайне выгодная.
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Женский форум
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