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Раскрыт секрет идеальной фотографии в купальнике
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Раскрыт секрет идеальной фотографии в купальнике 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий.
Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Если его видно, после съемки фотографии ретушируются в фотошопе.
«Многие фотографы на это жалуются, потому что они надевают бюстгальтеры даже под купальники без бретелек. А в таком бикини невозможно добиться ложбинки на груди. С гравитацией это физически невозможно», — объяснил фотограф, пожелавший остаться анонимным.
В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing. По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь. «Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, вместо того, чтобы сплющивать их», — рассказала 26-летняя модель.
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