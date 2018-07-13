40 самых модных солнцезащитных очков — на каждый день или в отпуск

Кажется, на этих ослепительных выходных (да и все оставшееся лето) без солнцезащитных очков не обойтись — снимаем дождевики, надеваем шорты и бежим за покупкой. Мы как раз нашли четыре десятка пар из сезонного трендбука: от сердечных Linda Farrow до узких мраморных George Keburia.

Как бы нам ни хотелось, но очки за 600 рублей от солнца не спасают. Зато вносят акцент в минималистичные образы — будь то платье NNedre или бланковая рубашка от UNIQLO. В этом сезоне демократичные марки стали выпускать стейтмент-аксессуары, например, «велосипедные» модели или оправы с неоново-кислотными линзами. Но если очки вам нужны в первую очередь для защиты глаз, то офтальмологи советуют выбирать пары с отметкой UV 380 или UV 400 — они продаются а магазинах оптики или корнерах люксовых марок.

Сальмы Хайек и Лидеры в этом вопросе — очки Gucci, закрывающие половину лица, Dior, отдавшие предпочтение тотал-блэку, и IC! BERLIN, отзеркаливающие солнечные лучи и завистливые взгляды прохожих. Такие же как у Рианны Элтона Джона , которые уже протестировали модели и на отдыхе, и в мировом турне.

Что касается формы очков, то самые модные (здесь без сюрпризов) — с узкой оправой, как у Тринити из фильма «Матрица» или усатого дальнобойщика из 90-х годов. После того, как они появились у Balenciaga, Prada, Louis Vuitton и Sonia Rykiel, на них помешались абсолютно все — от инста-герлз до мастеров копипастинга. Впрочем, slim-пары подходят далеко не каждому типу лица, и здесь на помощь приходят «бабушкины» оверсайз-варианты. Введенные в моду еще на первом шоу Алессандро Микеле для Gucci, они из нее так и не вышли — смотрите коллекции Max&Co, Oxydo и Dolce & Gabbana.

Адептам лейбла «made in Russia» советуем заглянуть на сайты брендов TOP20 Studio, H. I. T. и Wood Sun, который воплощает «кошачьи» и «дьявольские» формы в дереве. Заказывать их без примерки абсолютно не страшно — в жизни очки выглядят как на моделях (а иногда и еще красивее). Некоторые русские бренды будут выставлены на «Интеллигентной барахолке» в «Порту Севкабель» на этих выходных: защитные свойства понравившейся пары можно проверить «не отходя от кассы» — на солнечной набережной за просмотром футбольного матча.