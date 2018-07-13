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Топ 10 образов недели: Мила Кунис, Мелания Трамп, Бейонсе и не только
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Топ 10 образов недели: Мила Кунис, Мелания Трамп, Бейонсе и не только 

Журнал ОК! 59 минут назад
Прошедшая неделя была богата на стильные выходы в свет мировых знаменитостей, политиков и представителей королевской семьи Великобритании. Лучшие 10 из них — от стрит стайла до крестин — в нашей подборке ниже.
1/10 Хейли Болдуин, 12 июля
Фотография: Legion-Media Джастин Бибер и Хейли Болдуин
«Свадебные образы» невесты Джастина Бибера мы рассмотрели, но и про ежедневные её луки не стоит забывать. Вчера Хейли доказала, что на ужин с любимым можно пойти и в спортивном аутфите (только если он такой же стильный, как у неё). Модель направлялась к ресторану в топе и кожаных велосипедках от Alexander Wang.
2/10 Мелания Трамп, 12 июля
Фотография: Getty Мелания и Дональд Трамп с Терезой и Филиппом Мэй  Ни для кого не секрет, что тренды возвращаются. Это нам хорошо продемонстрировала Мелания Трамп, которая повторила образ принцессы Дианы для гала-ужина в Великобритании. Интересно, так было задумано?
3/10 Мила Кунис, 12 июля
Фотография: Getty Мила Кунис
А вот и пример делового стиля. Брючный костюм — на все случаи жизни. Мила Кунис в сине-коричневом ансамбле появилась на закрытом показе нового комедийного фильма с её участием «Шпион, который меня кинул».
4/10 Наталья Водянова, 12 июля
Наталья Водянова, фото из Instagram
В нашем топе премия за самое нарядное платье недели присуждается Наталье Водяновой. Модель светилась как кремлевская красная звезда на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца».
5/10 Кейт Миддлтон, 12 июля
Фотография: Legion-Media Кейт Миддлтон с сыном Луи  Образ герцогини на крестинах её младшего сына Луи был тщательно подобран королевскими стилистами. Благодаря этому Кейт выглядела просто замечательно в кремовом платье, сочетавшемся по цвету с крестильной рубашкой малыша. А объемный ободок сделал её образ невероятно нежным.
6/10 Бейонсе, 11 июля
Бейонсе, фото из Instagram
Всмотритесь внимательно в свой гардероб! Уверены, что там есть все элементы для создания такого же образа, как у Бейонсе. Напомним, что эту фотографию королева Би сделала в аэропорту Барселоны.
7/10 Джиджи Хадид, 10 июля
Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид
Этот аутфит от старшей сестры Хадид тоже ну очень легко повторить.
8/10 Меган Маркл, 9 июля
Меган Маркл и принц Гарри
Это оливковое платье Меган Маркл много осуждали на этой неделе. Добавила ажиотажа к элегантному образу герцогини Сассекской Мелания Трамп, которая его повторила.
9/10 Дженнифер Лопес, 8 июля
Фотография: Legion-Media Дженнифер Лопес
Джей Ло выбрала эффектный полосатый костюм-тройку для свидания с бойфрендом Алексом Родригесом.
10/10 Кортни Кардашьян, 8 июля
Фотография: Legion-Media Кортни Кардашьян
Кортни отдыхает в Италии уже несколько недель подряд. За это время она сменила уж точно десяток различных купальников. Из всех них поклонники и модные критики особенно оценили розовый с игривыми рукавами.
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