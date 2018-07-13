Топ 10 образов недели: Мила Кунис, Мелания Трамп, Бейонсе и не только

Прошедшая неделя была богата на стильные выходы в свет мировых знаменитостей, политиков и представителей королевской семьи Великобритании. Лучшие 10 из них — от стрит стайла до крестин — в нашей подборке ниже.

«Свадебные образы» невесты Джастина Бибера мы рассмотрели, но и про ежедневные её луки не стоит забывать. Вчера Хейли доказала, что на ужин с любимым можно пойти и в спортивном аутфите (только если он такой же стильный, как у неё). Модель направлялась к ресторану в топе и кожаных велосипедках от Alexander Wang.

2/10 Мелания Трамп, 12 июля

Фотография: Getty Мелания и Дональд Трамп с Терезой и Филиппом Мэй Ни для кого не секрет, что тренды возвращаются. Это нам хорошо продемонстрировала Мелания Трамп, которая повторила образ принцессы Дианы для гала-ужина в Великобритании. Интересно, так было задумано?

Фотография: Getty Мила Кунис

А вот и пример делового стиля. Брючный костюм — на все случаи жизни. Мила Кунис в сине-коричневом ансамбле появилась на закрытом показе нового комедийного фильма с её участием «Шпион, который меня кинул».

Наталья Водянова, фото из Instagram

В нашем топе премия за самое нарядное платье недели присуждается Наталье Водяновой. Модель светилась как кремлевская красная звезда на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца».

Фотография: Legion-Media Кейт Миддлтон с сыном Луи Образ герцогини на крестинах её младшего сына Луи был тщательно подобран королевскими стилистами. Благодаря этому Кейт выглядела просто замечательно в кремовом платье, сочетавшемся по цвету с крестильной рубашкой малыша. А объемный ободок сделал её образ невероятно нежным.

6/10 Бейонсе, 11 июля

Бейонсе, фото из Instagram

Всмотритесь внимательно в свой гардероб! Уверены, что там есть все элементы для создания такого же образа, как у Бейонсе. Напомним, что эту фотографию королева Би сделала в аэропорту Барселоны.

7/10 Джиджи Хадид, 10 июля

Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид

Этот аутфит от старшей сестры Хадид тоже ну очень легко повторить.

8/10 Меган Маркл, 9 июля

Это оливковое платье Меган Маркл много осуждали на этой неделе. Добавила ажиотажа к элегантному образу герцогини Сассекской Мелания Трамп, которая его повторила.

Фотография: Legion-Media Дженнифер Лопес

Джей Ло выбрала эффектный полосатый костюм-тройку для свидания с бойфрендом Алексом Родригесом

Фотография: Legion-Media Кортни Кардашьян

Кортни отдыхает в Италии уже несколько недель подряд. За это время она сменила уж точно десяток различных купальников. Из всех них поклонники и модные критики особенно оценили розовый с игривыми рукавами.