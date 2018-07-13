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На Неделе моды показали самые уродливые бикини в истории
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На Неделе моды показали самые уродливые бикини в истории 

WDay.ru 48 минут назад
Фото: WDay.ru
Эти купальники мало кто решится надеть на пляж!
В Майами проходит Неделя пляжной моды, на которой свои коллекции показывают бренды, специализирующиеся на создании купальников, бикини, парео и прочих «отпускных» нарядов. По большей части участники мероприятия — американские дизайнеры, не слишком известные в Европе и России. И, думается, к счастью!
Одного взгляда на круизные коллекции этих брендов хватит, чтобы понять: от отсутствия подобных бикини гардероб только выиграет. На Неделе моды можно было увидеть и вполне нормальные пляжные комплекты, однако сумасшествие все же преобладало над здравым смыслом.
Silvia Ulson, 2018-19  Vichi Swim, 2018-19  К примеру, дизайнер Silvia Ulson решила сделать ставку на этническую тему. Однако ее купальники оказались настолько аляповатыми и вычурными, что даже манекенщицы с идеальными телами смотрелись в них нелепо.
Бренд Lybethras создал целую капсулу слитных купальников с длинными рукавами. Уверены, подобные модели оценят лишь профессиональные пловчихи или гимнастки. Загорать в таком купальнике на пляже было бы весьма странно! Впрочем, как и в абсолютно прозрачном черном бикини из тюля от Candice Cuoco. Такой вариант подойдет скорее для спальни, но никак не для курорта.
Пальму первенства же по праву завоевала марка Vichi Swim, создавшая бикини на морскую тему. Казалось, все модели были сшиты впопыхах и, что называется, на коленке: ни капли профессионализма!
Lybethras, 2018/19  Lybethras, 2018/19  Silvia Ulson, 2018/19  Silvia Ulson, 2018/19  Vichi Swim, 2018/19  Vichi Swim, 2018/19  Vichi Swim, 2018/19  Vichi Swim, 2018/19  Vichi Swim, 2018/19  Candice Cuoco, 2018/19  Candice Cuoco, 2018/19  Candice Cuoco, 2018/19  Silvia Ulson, 2018/19  20 идеальных купальников для полных женщин
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