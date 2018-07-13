Лучшие наряды звезд за эту неделю

Карруче Тран

Актриса Карруче Тран облачилась в total red, а это всегда выигрышное дело. Девушка выбрала брюки с завышенной талией и широкими штанинами, а также кроп-топ. Получилось очень стильно.

Невеста Джастина Бибера всегда одевается по последним трендами. На одну из прогулок со своим fiancé Хейли надела кожаные велошорты, короткий спортивный топ и свободный кардиган. Если Джас возьмется за ум и начнет снова нормально одеваться, у ребят есть возможность стать самой стильной парочкой в Голливуде.

Николь Трунфио

Модель Николь Трунфио демонстрирует прелести стиля спорт-шик: черный спортивный костюм звезда сочетает с топом в сетку и ботильонами на каблуке. В таком образе нужно срочно отправляться на вечеринку. Пятница же!

А вот Винни Харлоу предпочла на этой неделе белый цвет. Звезда «Топ модели по-американски» посетила один из показов Недели моды в Берлине в белом укороченном топе с длинным рукавом и брюками-сапогами.