Амбер Валлетта вновь стала лицом Escada

Лукбук коллекции осень-зима 2018/19 стал вторым по счету сотрудничеством легендарной модели и немецкого бренда. Для съемки фотографа Хорста Дикердеса Амбер примерила последние наряды, созданные Найлом Слоуном: power suit из розового твида, миди-платье и джинсы на высокой талии в сочетании с укороченными свитером и бомбером, украшенным крупными стразами. В каждой модели заново переосмысляются 80-е: в коллекции можно найти характерные для того времени силуэты (но все же осовремененные) и небанальные цветовые комбинации. Это десятилетие не зря не дает покоя дизайнерам. Где, как не этой яркой эпохе, искать вдохновение нынешнему поколению молодых и сильных женщин.

Помимо новости о сотрудничестве с Амбер, Escada также объявили, что первый модный показ бренда после трехлетнего перерыва пройдет в Нью-Йорке в сентябре. «Переезд» Дома на нью-йоркскую неделю вполне соответствует грандиозным планам Слоуна по его преображению. Также этим событием команда Escada отпразднует 40-летний юбилей: марка была основана Маргарет Лей в 1978 году.