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Амбер Валлетта вновь стала лицом Escada
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Амбер Валлетта вновь стала лицом Escada 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Лукбук коллекции осень-зима 2018/19 стал вторым по счету сотрудничеством легендарной модели и немецкого бренда. Для съемки фотографа Хорста Дикердеса Амбер примерила последние наряды, созданные Найлом Слоуном: power suit из розового твида, миди-платье и джинсы на высокой талии в сочетании с укороченными свитером и бомбером, украшенным крупными стразами. В каждой модели заново переосмысляются 80-е: в коллекции можно найти характерные для того времени силуэты (но все же осовремененные) и небанальные цветовые комбинации. Это десятилетие не зря не дает покоя дизайнерам. Где, как не этой яркой эпохе, искать вдохновение нынешнему поколению молодых и сильных женщин.
Помимо новости о сотрудничестве с Амбер, Escada также объявили, что первый модный показ бренда после трехлетнего перерыва пройдет в Нью-Йорке в сентябре. «Переезд» Дома на нью-йоркскую неделю вполне соответствует грандиозным планам Слоуна по его преображению. Также этим событием команда Escada отпразднует 40-летний юбилей: марка была основана Маргарет Лей в 1978 году.
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Женский форум
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