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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Ольги Бузовой, которые не помогут открыть мир других мужчин
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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Ольги Бузовой, которые не помогут открыть мир других мужчин 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1  И не говорите, что вы сейчас не поймали флэшбек времен начала главной телестройки страны, когда Ольга, еще будучи блондинкой, пыталась построить любовь с Романом Третьяковым (не спрашивайте, откуда мы это знаем). Такой же премилый розовенький костюмчик и полное отсутствие вкуса. Ну в самом деле, не надо так.
2  Собирая аутфит, в котором каждая вещь считается модноя сама по себе, не стоит забывать, что предметы гардероба между собой могут не сочетаться или производить странное впечатление. Хотя для поезда Москва-Магадан такой лук будет вполне приличным и практичным.
3  Мы бы еще смирились с тем, что Ольга сама носит эти вышедшие из моды лет сто назад меховые шубы. Но ведь она еще и советует покупать такие своим подписчикам, которых ни много ни мало более 13 миллионов! А это, однозначно, модный приговор и изгнание из fashion-тусовки.
4  Леди Годива, ты ли это? Хотя стоп! Это всего лишь Ольга Бузова в платье принцессы с двадцатиметровым подолом и короной на голове. Низ платья, кстати, позже все же пришлось отстегнуть. Но и после таких манипуляций выглядеть наряд приличнее не стал. Певица просто превратилась в Царевну-Лебедь. Согласитесь, такой себе образ для девушки, которая собирается открывать мир других мужчин.
5  Когда-нибудь российские звезды поймут, что эксплуатировать образ Барби в повседневной жизни уже давно не комильфо, но это уже совсем другая история. А пока — кукольный наряд, роскошная укладка, взгляд тигрицы и самый настоящий модный провал.
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