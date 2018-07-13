Костюм плюс кроп-топ и босоножки
Алиса: «Хоть я и не фанат пижамного стиля, но на Марте этот наряд смотрится уместно и очень по-летнему!»
Александр: «Модель предстала в романтичном образе: подчеркнула талию с помощью пояса, добавила кружевной топ, локоны. У нее получилось все идеально скомбинировать!»
Ингрид: «Мне нравится! Она мила и элегантна. Женственность — наше все!»
Шарлотт Де Карли
Костюм плюс лиф и босоножки
Алиса: «Лиф, пижама, высокие каблуки — многовато для одного выхода. Никакой стилистической совместимости!»
Александр: «Шарлотт здесь хороша! Смелый и немного дерзкий наряд. Он ей идет. Единственное, хочется более аккуратную укладку».
Ингрид: «Весьма откровенно. Не каждая на такое решится. Но меня, признаться, смущает обувь, потому что образ в целом более спортивный».
Аврора
Костюм плюс мюли
Алиса: «Такое сочетание мне по душе. Туфли уравновесили „домашнюю“ сторону образа».
Александр: «Телеведущей к лицу эта пижама. Нравится обувь — интересная форма колодки. Контрастная окантовка смотрится гармонично и добавляет игривости. В общем, все классно!»
Ингрид: «Полная гармония. Но вот мюли — на любителя. Я бы отказалась от них в пользу светлых сникерсов на платформах».
Костюм плюс лиф и босоножки
Алиса: «В этой ситуации топ и пижама выглядят более чем органично. Правда, высокие каблуки стоило сменить на что-то более расслабленное и плоское».
Александр: «У Оливии очень кокетливый образ: с одной стороны — нежные оттенки, но красная помада добавляет яркий акцент, обращающий на себя внимание. Ну и босоножки великолепны!»
Ингрид: «И длина брюк, и обувь к месту и в цвет. Я бы так нарядилась!».
Костюм плюс топ и босоножки
Алиса: «Можно было бы подобрать черные босоножки. Эти выбиваются».
Александр: «Принт идет Белен, и серьги классные. Обувь я бы предпочел другого цвета, более активного. И не могу не отметить оригинальную отделку перьями по краю рукавов!»
Ингрид: «Тут мне не понравилось ничего. Как-то мрачно, и костюм совсем не подчеркивает достоинства. Каблуки лишние, на мой взгляд».
Фото: Rex features/Fotodom, Legion media