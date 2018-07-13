Как носить костюм-пижаму — учимся на примере звезд

Костюм плюс кроп-топ и босоножки

Алиса: «Хоть я и не фанат пижамного стиля, но на Марте этот наряд смотрится уместно и очень по-летнему!»

Александр: «Модель предстала в романтичном образе: подчеркнула талию с помощью пояса, добавила кружевной топ, локоны. У нее получилось все идеально скомбинировать!»

Ингрид: «Мне нравится! Она мила и элегантна. Женственность — наше все!»

Шарлотт Де Карли

Костюм плюс лиф и босоножки

Алиса: «Лиф, пижама, высокие каблуки — многовато для одного выхода. Никакой стилистической совместимости!»

Александр: «Шарлотт здесь хороша! Смелый и немного дерзкий наряд. Он ей идет. Единственное, хочется более аккуратную укладку».

Ингрид: «Весьма откровенно. Не каждая на такое решится. Но меня, признаться, смущает обувь, потому что образ в целом более спортивный».

Аврора

Костюм плюс мюли

Алиса: «Такое сочетание мне по душе. Туфли уравновесили „домашнюю“ сторону образа».

Александр: «Телеведущей к лицу эта пижама. Нравится обувь — интересная форма колодки. Контрастная окантовка смотрится гармонично и добавляет игривости. В общем, все классно!»

Ингрид: «Полная гармония. Но вот мюли — на любителя. Я бы отказалась от них в пользу светлых сникерсов на платформах».

Костюм плюс лиф и босоножки

Алиса: «В этой ситуации топ и пижама выглядят более чем органично. Правда, высокие каблуки стоило сменить на что-то более расслабленное и плоское».

Александр: «У Оливии очень кокетливый образ: с одной стороны — нежные оттенки, но красная помада добавляет яркий акцент, обращающий на себя внимание. Ну и босоножки великолепны!»

Ингрид: «И длина брюк, и обувь к месту и в цвет. Я бы так нарядилась!».

Костюм плюс топ и босоножки

Алиса: «Можно было бы подобрать черные босоножки. Эти выбиваются».

Александр: «Принт идет Белен, и серьги классные. Обувь я бы предпочел другого цвета, более активного. И не могу не отметить оригинальную отделку перьями по краю рукавов!»

Ингрид: «Тут мне не понравилось ничего. Как-то мрачно, и костюм совсем не подчеркивает достоинства. Каблуки лишние, на мой взгляд».

Фото: Rex features/Fotodom, Legion media