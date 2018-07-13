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Образ дня: 45-летняя Хайди Клум обнажила увесистый бюст и бесконечные ноги в золотом мини-платье
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Образ дня: 45-летняя Хайди Клум обнажила увесистый бюст и бесконечные ноги в золотом мини-платье 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
45-летняя модель Хайди Клум в очередной раз показала себя образцом стиля — на этот раз на вечеринке журнала Ocean Drive.
На вечеринку журнала Ocean Drive модель пришла в мега-коротком платье Greta Constantine, состоящим из огромных золотых блесток и сексуальности. Откровенный образ Хайди Клум дополнила золотыми туфлями Giuseppe Zanotti. Можно понять Хайди — сейчас мама троих детей встречается с 28-летним музыкантом Томом Каулитцем, и ей нужно быть на высоте!
— признается Хайди в «обложечном» интервью. А как тебе ее новый look?
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Фото:Instagram, East News / Invision
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