Образ дня: 45-летняя Хайди Клум обнажила увесистый бюст и бесконечные ноги в золотом мини-платье

45-летняя модель Хайди Клум в очередной раз показала себя образцом стиля — на этот раз на вечеринке журнала Ocean Drive.

На вечеринку журнала Ocean Drive модель пришла в мега-коротком платье Greta Constantine, состоящим из огромных золотых блесток и сексуальности. Откровенный образ Хайди Клум дополнила золотыми туфлями Giuseppe Zanotti. Можно понять Хайди — сейчас мама троих детей встречается с 28-летним музыкантом Томом Каулитцем, и ей нужно быть на высоте!

— признается Хайди в «обложечном» интервью. А как тебе ее новый look?

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Фото:Instagram, East News / Invision