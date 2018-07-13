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Канье Уэст делал одежду еще в 2009-м, но не выпустил ее из-за… Тейлор Свифт!
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Канье Уэст делал одежду еще в 2009-м, но не выпустил ее из-за… Тейлор Свифт! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Оказывается, Канье Уэст (41) мог стать известным дизайнером задолго до Yeezy! У рэпера была линия одежды Pastelle, над которой он работал вместе с Верджилом Абло (38), художиком Kaws (да, тем самым, что оформлял первое шоу Dior Кима Джонса), культовым брендом Bape и другими знаковыми фигурами мира моды. Канье переделывал винтажные куртки и нашивал на них кожаные лого бренда, а инсайдеры говорят, что он так горел своим делом, что приходил в офис в 8 и уходил глубокой ночью.
Но в 2009-м Канье попал в центр серьезного скандала — он вышел на сцену «Грэмми», когда Тейлор Свифт (28) получала награду, и заявил, что она ее недостойна, ведь Бейонсе (36) намного лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=1z8gCZ7zpsQ
Тогда на Уэста обрушился такой шквал негатива, что ему надолго пришлось скрыться от прессы и удалиться из соцсетей. И вот, в Сети появились фото самой первой из коллекций Канье! Смотрим.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kane-uest-delal-odezhdu-eshhe-v-2009-m-no-ne-vypustil-ee-iz-za-tejlor-svift/
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